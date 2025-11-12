Pour Mike Brown, la clé du succès des Knicks réside dans un autre joueur que les stars Jalen Brunson ou Karl-Anthony Towns.

Les New York Knicks vivent un excellent début de saison et viennent d’enchaîner une cinquième victoire consécutive, toutes avec une confortable avance. Mardi soir encore, ils ont surclassé les Memphis Grizzlies (133-120), confirmant leur statut de sérieux prétendants à l’Est. L’une des raisons ? OG Anunoby.

Si Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges monopolisent les projecteurs, leur coach Mike Brown estime en effet qu’Anunoby est probablement la véritable clé du succès new-yorkais.

« OG est un All-Star, à mon avis. Non seulement c’est un All-Star, mais aussi un joueur All-Defensive. À mes yeux, il devrait avoir une chance, comme d’autres dans notre groupe, de se battre pour le titre de Défenseur de l’année », a déclaré Brown.

Un pilier des deux côtés du terrain

Arrivé à New York avec une solide réputation de stoppeur, Anunoby s’impose aussi désormais comme une pièce essentielle dans le jeu offensif des Knicks.

« Il a bossé comme un chien cet été, déjà. Ensuite, il commence à être à l’aise avec ce qu’on essaie de faire. Il sait où les gars devraient être placés quand il drive. Il prend des décisions rapides balle en main. Quand il sent venir l’aide, en se basant sur ce que sont nos principes, il sait quel spot devrait être rempli. Il peut faire ces passes sans même regarder parce qu’il a fait son job et qu’il sait que quelqu’un devrait être là.

Il adhère pleinement à ce que nous essayons de faire offensivement avec son talent, sa taille, ses qualités athlétiques et son QI basket. On voit qu’il peut encore franchir un cap comme playmaker », a ajouté Brown.

Un profil complet pour un collectif en pleine confiance

Avec ses 18,0 points, 6,0 rebonds, 2,0 passes et 2,2 interceptions de moyenne en dix matchs, Anunoby incarne parfaitement l’équilibre de ces Knicks version 2025-26, capables de dominer par la défense comme par la fluidité de leur attaque.

Brown n’a pas tort : si New York continue sur cette dynamique, OG Anunoby pourrait bien être le visage discret, mais décisif, du renouveau des Knicks.

