Mike Budenholzer connaît bien Gregg Popovich. Une chance. Et un atout intéressant dans l’univers basket. Surtout à l’approche des finales NBA. Le coach en a déjà vécu plusieurs. Mais toujours en tant qu’assistant de Pop, lors de son long passage aux San Antonio Spurs entre 1996 et 2013. Le voilà désormais bombardé dans le feu de l’action pour ses premières sur le banc des Milwaukee Bucks.

C’est donc tout naturellement qu’il aurait pu chercher conseil après de Popovich. Ce dernier n’avait que quelques mots pour son disciple. Mais quelques mots très efficaces.

Bucks coach Mike Budenholzer, who was a Spurs assistant, joked Gregg Popovich has simply told him "you have to figure it out on your own" than relying on him for any Finals advice.

— Mark Medina (@MarkG_Medina) July 5, 2021