Les Timberwolves prolongent Mike Conley

Les Minnesota Timberwolves ont gagné le sérénité le jour où Mike Conley a débarqué dans la franchise. Il n’est peut-être pas le joueur le plus en vu sur le terrain mais il est certainement l’un des membres les plus importants du groupe, et notamment dans le vestiaire. Son expérience, son leadership et sa gestion à la mène sont des éléments cruciaux pour l’équipe actuellement classée en tête de la Conférence Ouest avec 39 victoires en 55 matches.

Les dirigeants n’ont donc pas perdu de temps ils ont déjà sécurisé l’avenir de leur vétéran en lui offrant une prolongation de son contrat quelques mois avant son expiration. Adrian Wojnarowski évoque un montant de 21 millions de dollars sur deux saisons. Ça reste très honnête.

Ça va permettre à Mike Conley, 37 ans en octobre prochain, de mettre un peu plus de sous en banque jusqu’à sa retraite. L’ancien meneur star des Memphis Grizzlies tourne à un peu plus de 10 points, 6 passes et surtout 44% de réussite à trois-points cette saison.