Miles Bridges s’est rendu, que vont faire les Hornets ?

Miles Bridges voulait sa deuxième chance et il devait l'avoir cette saison. Sauf qu'elle n'a pas commencé que l'ailier se retrouve déjà à nouveau au cœur d'une affaire extra-sportive qui s'inscrit dans le prolongement de sa condamnation après avoir frappé son ex compagne devant leurs enfants. Le joueur a été condamné à 3 ans de probation en plus (entre autres) d'une mesure d'éloignement de la victime. Une décision de justice qu'il n'a pas respecté en éclatant notamment le pare-brise arrière de la voiture de son ex alors que leurs enfants se trouvaient dans le véhicule.

Un mandat d'arrêt a alors été émis en janvier dernier. L'affaire n'a été rendue publique que cette semaine et Bridges s'est donc finalement rendu à la justice. Il a ensuite été libéré après le paiement d'une caution de 1000 dollars. La presse américaine nous apprend aussi que le natif de Flint n'aurait pas respecté la mesure d'éloignement en continuant à contacter très régulièrement la mère de ses enfants via leur compte Netflix.

Il risque évidemment des poursuites judiciaires. Mais aussi des sanctions de la part de la NBA et des Charlotte Hornets. La franchise a par exemple rédigé un communiqué pour préciser qu'elle n'était pas au courant du mandat d'arrêt et des incidents qui y sont liés. La ligue a déjà suspendu Miles Bridges pour 10 matches et elle pourrait alourdir la peine du joueur de 25 ans.

Miles Bridges, c’est plus grave que prévu, pas sûr qu’on le revoit en NBA