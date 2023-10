Miles Bridges, c’est plus grave que prévu, pas sûr qu’on le revoit en NBA

On savait que Miles Bridges était dans le pétrin, depuis que la révélation d'un incident datant de janvier et impliquant la violation de sa mesure d'éloignement et de sa probation. Ce que l'on n'avait pas, c'était le détail dudit incident. Et s'ils sont confirmés, on ne voit pas bien comment l'ancien joueur de Michigan State pourrait rejouer en NBA dans un avenir proche.

D'après ESPN, qui s'est procuré le rapport de police de l'incident, Miles Bridges aurait lancé des boules de billard en direction de la voiture de son ex-compagne, endommageant le pare-brise de son véhicule alors que ses enfants étaient assis à l'arrière...

Bridges risque la prison et la rupture du contrat qu'il avait signé un peu plus tôt avec les Charlotte Hornets, qui assurent ne pas avoir été mis au courant de ce nouvel incident. En janvier dernier, l'intéressé avait indiqué vouloir montrer à tout le monde qu'il méritait une seconde chance. La NBA ne lui donnera probablement pas de troisième opportunité.

