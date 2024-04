Les nouveaux proprios des Wolves prévoyaient-ils de sacrifier l’une de leurs stars ?

L’avenir des Minnesota Timberwolves est incertain. Pas nécessairement sur le terrain, où les joueurs de Chris Finch réalisent l’une des plus belles saisons de l’Histoire de la franchise, rien que ça. Mais plutôt en coulisses. Voilà déjà trois ans que Marc Lore et Alex Rodriguez ont entamé le rachat de l’organisation auprès de Glen Taylor. Une opération qui devait aboutir ces dernières semaines mais qui a finalement été annulée et devra sans doute se régler au tribunal.

Difficile de savoir qui sera ou seront les prochains propriétaires des Wolves, ce qui entraîne évidemment d’autres questions (quelle direction ? Quel marché ? etc.) Taylor aurait mis son véto en raison d’un retard de paiement. Certains estiment que le milliardaire aurait changé d’avis maintenant que l’équipe gagne et donc… prend de la valeur. Mais les sources d’Adrian Wojnarowski avancent une autre raison potentielle au sujet de son refus de céder le bébé à Lore et A-Rod.

Les Wolves ne sont plus à vendre, gros fail pour A-Rod

Des documents partagés avec Taylor, la NBA et un groupe privé faisaient état d’une baisse significative de la masse salariale du roster pour la saison à venir. Les Wolves sont aujourd’hui partis pour avoir le quatrième effectif le plus cher de la ligue en 2024-2025, avec plus de 25 millions de taxes à payer. Et pourtant, dans les projections des proprios recalés, la note diminuait sensiblement, avec même une redistribution estimée à 6,5 millions de dollars puisque la franchise anticipait carrément de terminer sous le seuil de la Luxury Tax.

De telles économies ne sont possibles que si les dirigeants envisageaient le transfert d’un contrat massif, à savoir l’un des trois « maximum » réservé actuellement aux trois stars de l’équipe. Anthony Edwards semble intouchable vu son ascension mais ça sous-entend donc que Karl-Anthony Towns ou Rudy Gobert aurait pu être échangé pendant l’intersaison.

La valeur du Français est remontée en flèche suite à sa très belle saison. Il est l’un des favoris au DPOY, si ce n’est le favori, et il est l’un des piliers du succès de cette équipe. Towns a lui aussi été très bon mais les dernières semaines ont montré que les Timberwolves pouvaient aussi remporté des matches sans lui avec l’émergence de Naz Reid. Difficile de savoir lequel des deux était pressenti pour un éventuel trade.

Puis ce ne se sont que des suppositions basées sur des projections financières. Aucune des parties impliquées n’a souhaité émettre de commentaires pour le moment.