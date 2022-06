Mock Draft 2022 : nos lottery picks à J-5

Comme chaque année, le moment est venu de vous proposer notre Mock Draft du 1er tour, à cinq de la Draft NBA 2022 (le 23 juin prochain). Egalement comme chaque année, on ne saurait trop vous recommander de vous pencher sur le travail approfondi - euphémisme - du média Envergure sur tous les prospects, ainsi que sur leurs prévisions pour cette cuvée 2022.

De notre côté, on s'est mis dans la peau des General Managers de chacune des franchises concernées par le 1er tour de cette Draft, afin de tenter de faire le choix qui a le plus de sens sur un compromis talent disponible/besoin.

1- Chet Holmgren (Orlando Magic) - PF/C

A chaque fois que le Magic a décroché le 1st pick lors de la loterie, il s'est passé de bonnes choses par la suite. On se souvient de Shaquille O'Neal, Penny Hardaway (récupéré dans un trade contre Chris Webber) et de Dwight Howard, qui ont tous été proches de conduire Orlando jusqu'au trophée Larry O'Brien à un moment. Dix-huit ans après "D12", on se dit que la sélection d'un autre intérieur pourrait bien aider les Floridiens à remonter la pente.

Les avis sont très partagés au sujet de ce 1st pick et on sait qu'il n'y a pas consensus, contrairement à d'autres années. Simplement, en se basant sur la manière dont le tandem Hammond-Weltman a construit ce roster (et celui des Bucks un peu plus tôt), Chet Holmgren est le joueur qui a le plus de chances d'atterrir aux portes de Disneyworld.

Il y a chez l'intérieur de Gonzaga, autour duquel la hype est importante depuis trois bonnes années, un potentiel défensif immense, couplé à des qualités balle en main susceptibles d'en faire un joueur complet et totalement injouable sous sa meilleure version. Les prévisions ne sont pas toujours exaucées chez les prospects de cette envergure, on le sait. Mais même sans devenir un joueur générationnel, Holmgren peut grandement contribuer à la montée en puissance d'un groupe pas dénué de talent, avec Franz Wagner, Jalen Suggs, Cole Anthony, Mo Bamba et même Markelle Fultz si les blessures le laissent tranquille.

On ne parle pas de Jonathan Isaac, pour le moment incapable d'enchaîner les saisons, mais une association à l'intérieur avec Chet Holmgren serait assez terrifiante sur le plan défensif. Si en plus de ses acquis défensifs Holmgren parvient à tenir le choc physiquement et à enquiller à 3 points à l'occasion (il sait le faire), on ne sera pas loin d'un joueur incontournable de la ligue assez rapidement.

2- Jabari Smith (Oklahoma City Thunder) - F

Il y a eu beaucoup d'hésitation au moment d'effectuer ce pick. L'auteur de ces lignes a une inclinaison plus naturelle pour Paolo Banchero, passé entre les mains expertes de Coach K et excellent tout au long de la saison et même de la March Madness. Mais il y a quelque chose d'assez excitant dans le fit théorique entre Jabari Smith et OKC.

Il existe un scénario où l'ailier d'Auburn devient très rapidement l'arme offensive et le centre d'attention qui propulsent le Thunder vers une ère plus ambitieuse et compétitive. Il y a déjà de beaux outils dans le roster coaché par Mark Daigneault, mais il manque un scoreur patenté comme Smith, dont le jump shot peut vite devenir indéfendable, en même temps que des qualités athlétiques pour attaquer le cercle assez exceptionnelles et un potentiel de playmaker tout court.

Il faudra évidemment voir de quelle manière il se comporte dans une équipe moins centrée autour de lui comme c'était le cas à la fac, mais avec Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort ou Josh Giddey, des joueurs déjà prêts à faire passer un cap au Thunder, Smith aura un terrain d'expression et d'ambition assez important. On n'a pas encore parlé de sa polyvalence défensive, mais elle existe bien et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui un 1st pick très crédible aux yeux de beaucoup d'observateurs et de scouts.

Dans le scénario le plus favorable, Jabari Smith devient l'archétype du joueur positionless et une superstar dans les 5 ans.