Mohamed Diawara chille avec le maire de New York

La vie new-yorkaise réserve parfois des rencontres inattendues. Cette semaine, Mohamed Diawara, l'excellent rookie français des New York Knicks, a partagé une soirée plutôt insolite avec le nouveau maire de la ville, Zohran Mamdani. Grand amateur de sport, Mamdani a passé une partie de la soirée en compagnie du joueur tricolore pour un moment convivial, […]

La vie new-yorkaise réserve parfois des rencontres inattendues. Cette semaine, Mohamed Diawara, l'excellent rookie français des New York Knicks, a partagé une soirée plutôt insolite avec le nouveau maire de la ville, Zohran Mamdani.

Grand amateur de sport, Mamdani a passé une partie de la soirée en compagnie du joueur tricolore pour un moment convivial, loin des parquets de la NBA et des obligations politiques. La rencontre a débuté autour d’un iftar, la rupture du jeûne du Ramadan, dans le restaurant sénégalais Keur Yayeu Dara, une adresse bien connue à Harlem pour sa cuisine d’Afrique de l’Ouest.

Après ce repas partagé, les deux hommes ont prolongé la soirée de manière un peu plus sportive. Direction le playground du Marcus Garvey Park, sous l'oeil des caméras, où Diawara et Mamdani ont improvisé une petite séance de tirs sous les lumières du playground.

Pour Diawara, qui s'est taillé une jolie place dans le rotation de Mike Brown cette saison, c’est une preuve de l’énergie particulière de New York. Une ville où la politique, la culture et le basket se croisent souvent.

Élu en novembre 2025, Zohran Mamdani s’était imposé face au maire sortant Eric Adams lors d’un scrutin très disputé, devenant le premier maire musulman de l'histoire de Big Apple. À peine installé au New York City Hall, il a dû gérer des débuts mouvementés, marqués par une importante vague de froid et plusieurs tempêtes de neige qui ont paralysé une partie de la ville durant ses premières semaines de mandat.