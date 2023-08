Montrezl Harrell gravement blessé au genou, Philadelphie perd un intérieur

On ne verra sans doute pas Montrezl Harrell avec les Sixers cette saison, après l'annonce de sa grave blessure au genou.

Le weekend dernier, Montrezl Harrell était en action sur les terrains de la Drew League. Malheureusement, c'est la dernière fois avant un bout de temps que l'on reverra l'intérieur des Philadelphie Sixers en action. D'après Shams Charania de The Athletic, Harrell souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une déchirure du genou droit.

L'ancien joueur des Rockets, des Wizards, des Clippers et des Lakers avait récemment signé un nouveau contrat d'un an avec Philadelphie. C'est en voyant son genou gonfler après un workout que Montrezl Harrell a décidé de passer les examens qui ont révélé cette très mauvaise nouvelle pour lui, comme pour les Sixers. Nick Nurse dispose toujours, à l'intérieur, de Joel Embiid, PJ Tucker, Paul Reed et Mo Bamba.

Harrell n'a que 29 ans et devrait être en mesure de revenir sur les parquets NBA pour apporter son énergie et son aversion pour les joueurs des équipes adverses qui viennent prendre des lancers francs sur son terrain après les matches, comme Giannis Antetokounmpo...

