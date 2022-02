Montrezl Harrell, les Hornets ont enfin trouvé leur intérieur

Les Charlotte Hornets recherchaient activement un intérieur sur cette deadline des trades. Et la franchise de Michael Jordan a (enfin) trouvé son bonheur avec Montrezl Harrell ! D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le pivot débarque en provenance des Washington Wizards.

En l'échange, Vernon Carey et Ish Smith prennent la direction de la formation de DC. Un mouvement plutôt intéressant sur le papier pour les Hornets. Derrière Mason Plumlee, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers peut clairement rendre des services.

Washington is finalizing sending Montrezl Harrell to Charlotte, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

En sortie de banc, ses qualités ne sont plus à démontrer. Cependant (et il s'agit d'un gros bémol), il faudra surveiller son attitude. Ses deux dernières expériences, aux Lakers et aux Wizards, ont échoué à cause de son attitude. Et même aux Clippers, il n'était pas le joueur le plus exemplaire...

Dans le même temps, les Wizards envoient également Aaron Holiday aux Phoenix Suns contre seulement de l'argent. Décidément, les dirigeants de Washington ont bougé sur la dernière ligne droite de cette deadline. Le meilleur moyen de retenir Bradley Beal ?

