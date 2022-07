Monty Williams et les Suns renouvellent leurs vœux

Monty Williams, coach of the year 2022, a accepté une extension de contrat aux Phœnix Suns.

Malgré des playoffs décevants cette année, les Phoenix Suns affichent un excellent bilan sur les dernières saisons. Et ils reviennent pourtant de loin. L’un des principaux instigateurs de ce changement n’est autre que le coach, Monty Williams, que la franchise aimerait garder le plus longtemps possible.

Le coach of the year 2022 a accepté une extension de contrat de plusieurs années, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. La durée exacte de son extension est encore inconnue. Il est désormais engagé avec son équipe au moins jusqu’en 2026.

Williams et les Suns sortent d’une saison à 64 victoires, le record de la franchise. Depuis l’arrivée de l’entraîneur, Phoenix affiche un bilan de 149-78. Une nette amélioration pour une équipe qui a terminé en 19-63 l’année avant sa signature. Elle s’est, en trois ans, complètement transformée.

Les Suns n’avaient plus disputé les playoffs depuis neuf ans lorsque James Jones, le General Manager, a décidé de changer de coach pour la troisième fois en autant d’années. Monty Williams n’y est pas parvenu dans sa première saison, malgré avec un beau coup d’éclat dans la bulle, mais dès la suivante. Bien aidé par Chris Paul, son collectif a alors atteint les Finales NBA.

La sortie de Phoenix au second tour, face aux Dallas Mavericks, est certes une grande déception. Mais cette franchise revient de loin. Williams est l’un des principaux acteurs de sa métamorphose, de l’une des pires équipes de la NBA à l’une des places fortes de l’Ouest.

