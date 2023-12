Monty Williams fier des Pistons dans la défaite…

La galère continue pour les Detroit Pistons. Battue par les Boston Celtics (122-128 après OT) cette nuit, la franchise de Motor City a enchaîné une 28ème défaite consécutive. Désormais, les hommes de Monty Williams ont égalé la plus mauvaise série de l'histoire de la NBA, réalisée à cheval sur deux saisons par les Philadelphia Sixers en 2014-2015 et 2015-2016.

Et pourtant, le coach des Pistons a tenu un discours positif après ce revers. Pourquoi ? Car ses joueurs ont affiché de la combativité. Face à l'une des meilleures équipes de la Ligue, Detroit s'est effectivement bien battu avec seulement un revers en prolongation.

Des efforts soulignés par Williams.

"Je leur ai dit qu'il fallait beaucoup de caractère et d'intégrité pour faire ce qu'ils font. Je suis dans la ligue depuis un certain temps, et j'ai vu des équipes céder à des circonstances qui n'ont rien à voir avec ce à quoi nous sommes confrontés.

C'est admirable. Evidemment, nous avons eu un troisième quart-temps difficile, et la capacité de se battre et de faire jeu égal dans le quatrième quart-temps a été formidable. J'ai mal pour eux. Nous avons l'impression que nous sommes tout près de gagner non seulement un match.

Mais aussi beaucoup de matches si nous jouons de cette façon", a jugé Monty Williams pour ESPN.

Dernièrement, les Pistons ont effectivement le mérite de tout faire pour tenter de l'emporter. On pense notamment à Cade Cunningham qui se démène. Mais pour le moment, la spirale négative continue...

