Monty Williams a refusé de s’enflammer pour Kevin Durant

Flatté de l’intérêt de Kevin Durant, l’entraîneur des Phoenix Suns Monty Williams ne s’est jamais emballé sur sa possible arrivée.

Le feuilleton Kevin Durant désormais terminé, les langues vont commencer à se délier. Si l’ailier des Brooklyn Nets a accepté d’oublier ses envies d’un départ, il avait dressé une liste concernant ses destinations préférentielles. On retrouvait notamment les Phoenix Suns de Monty Williams.

Et sans surprise, l’entraîneur de la franchise de l’Arizona a été flatté par l’intérêt de l’un des meilleurs joueurs de la NBA pour son équipe. Cependant, avec sa grande expérience, le coach de 50 ans a toujours refusé de s’emballer sur ce dossier.

Pourquoi ? Car il savait qu’un deal restait très complexe à monter.

"Je n'ai jamais parlé de cela à aucun de nos gars. Premièrement, les gens ne comprennent pas à quel point les échanges sont difficiles à réaliser. Quand j'ai entendu parler de l'affaire Kevin Durant, j'ai été un peu soufflé par cela, juste parce que nous avons été tellement bénis d'avoir des gars qui veulent venir ici. En même temps, je me suis dit : ‘Au détriment de quoi ?’ J'aime notre équipe, j'aime nos gars. Je n'avais pas l'intention d'avoir des conversations qui n'avaient pas lieu d'être. Nos gars sont assez matures pour comprendre cette partie de notre activité. Je n’avais pas besoin d’évoquer ces choses. C'est en partie parce que je suis dans le métier depuis si longtemps. C'est juste difficile de faire des échanges", a confié Monty Williams pour SiriusXM NBA Radio.

Et le temps a donc donné raison au tacticien des Suns. Puis ans tous les cas, après la prolongation de l’intérieur Deandre Ayton, Monty Williams et Phoenix ne pouvaient plus rêver de Kevin Durant...

Monty Williams nommé COY, pas de surprise