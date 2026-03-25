Moody, une blessure terrible mais de l’espoir grâce à… Wilt Chamberlain

Le pire s’est confirmé pour Moses Moody. L’arrière des Golden State Warriors souffre d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche après sa blessure survenue lundi 23 mars face aux Dallas Mavericks. L’IRM a confirmé le diagnostic, et Golden State a d’ores et déjà annoncé une absence de longue durée pour son joueur, blessé pour le reste de la saison.

Les images avaient de toute façon laissé craindre un scénario très lourd. Sur l’action, Moody s’écroule sans contact et son genou se déforme de manière spectaculaire. Le ralenti est difficile à regarder : sa rotule paraît nettement déplacée, sortie de son emplacement habituel, ce qui a immédiatement fait penser à une blessure grave du tendon rotulien. Le verdict n’a fait que confirmer cette impression visuelle extrêmement violente.

Dans l’immédiat, le dossier est évidemment inquiétant. Une rupture du tendon rotulien fait partie des blessures les plus sérieuses pour un basketteur, avec une convalescence souvent longue et un retour rarement rapide. ESPN liste déjà Moody parmi les indisponibilités longue durée de Golden State.

Mais un précédent, vieux de plus de 56 ans, permet au moins de laisser une petite porte ouverte à l’optimisme. Dans un post Reddit très relayé ces dernières heures, un internaute rappelle que Wilt Chamberlain avait subi une rupture complète du tendon rotulien droit lors de la saison 1969-70. À l’époque, certains médecins parlaient d’une absence d’au moins un an, voire d’une carrière menacée.

Chamberlain, lui, avait promis aux fans des Lakers qu’il reviendrait en 13 semaines ou presque. Selon ce récit, il s’était lancé dans une rééducation monstrueuse, jusqu’à dix heures par jour, entre hydrothérapie, travail musculaire, marche et course sur la plage. Résultat : retour au jeu en un peu plus de quatre mois, puis playoffs à 22 points, 22 rebonds et 4,5 passes de moyenne malgré une mobilité diminuée, jusqu’aux Finales NBA.

Évidemment, le cas Chamberlain tient presque du mythe et ne garantit rien pour Moody. Mais il rappelle qu’un retour rapide après une telle blessure a déjà existé, même dans une autre époque. C’est tout ce que l’on souhaite à Moses Moody.