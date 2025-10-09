Mook #17 FRENCH TOUCH : préventes ouvertes ! ✨

On y est : les préventes du Mook #17 – FRENCH TOUCH sont lancées. On finalise les dernières pages en ce moment même, et on vous embarque pour un numéro qui ausculte un phénomène devenu planétaire : la patte française.

Pourquoi “French Touch” ?

Parce que jamais les Françaises et Français n’ont été aussi visibles en NBA et dans les plus grands clubs du monde, à la fois en volume, en impact, en style. Parce que l’avenir des Bleus s’ouvre large derrière le leadership tranquille (et surnaturel) de Victor Wembanyama. Et surtout parce qu’une vraie question s’impose : qu’est-ce que la French Touch, au juste ?

Le style français, mythe ou ADN ?

Dans ce Mook, on creuse, sans folklore ni chauvinisme facile, les profils des talents, la question de la formation, les mentalités, l'esthétique et les qualités de ces joueurs et joueuses qui font saliver les scouts.

Au sommaire (teaser), Wembanyama, la licorne de tête, Tony Parker et Boris Diaw, les historiques, Risacher, Malonga, Hifi and co, le futur, mais aussi des entretiens, des analyses pointues, du décryptage au microscope et, évidemment, de la Culture des parquets et du bitume.

Pourquoi le prendre en prévente ?