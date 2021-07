Mook REVERSE #7 : 240 pages pour tout savoir du basket à Chicago

Comme vous le savez, notre Mook REVERSE #7 spécial CHICAGO vient de paraître et nous voulions vous remercier une fois encore pour votre fidélité, votre soutien et vos retours.

Après New York et Los Angeles, nous avions à cœur de rendre hommage à une autre grande ville de basket et c'est tout naturellement que nos yeux se sont tournés vers Chi-Town !

CHICAGO

TERRE DE LEGENDES

Quand on pense à Chicago, on pense forcément aux Bulls et à Michael Jordan, mais la culture basket de cette ville et son histoire vont bien au-delà des six bannières accrochées au plafond du United Center.

D'Isiah Thomas à Anthony Davis, en passant par Derrick Rose, Scottie Pippen, Eddy Curry, Jerry Sloan ou Allie Quigley, on ne compte plus les figures marquantes qui sont nées ici ou qui ont porté les couleurs de la ville.

Au fil des 240 pages de ce MOOK #7, vous découvrirez leurs parcours, leurs histoires, leurs faits de gloires et leur part d'ombre, tout ce qui fait de Chicago une cité à part sur la planète basket.

AU SOMMAIRE

Notre Rédacteur en Chef exceptionnel Joakim Noah se livre comme jamais, dans une interview à cœur ouvert exceptionnelle.

Notre grande interview table ronde avec Quentin Richardson , Scoop Jackson et Jamal Collier , trois Chicagoans qui nous aident à mieux percevoir l'essence de cette ville.

, et , trois Chicagoans qui nous aident à mieux percevoir l'essence de cette ville. A history of violence : comment la violence de Chicago a eu un impact sur le basket local

comment la violence de Chicago a eu un impact sur le basket local Ben Wilson , le prodige disparu trop tôt

, le prodige disparu trop tôt Michael Jordan et son hallucinante saison 1987

et son hallucinante saison 1987 Isiah Thomas : retour sur un joueur incroyable dont la relation avec sa ville natale a toujours été complexe

: retour sur un joueur incroyable dont la relation avec sa ville natale a toujours été complexe Jerry Sloan et Billy Harris , ces premières icones qui ont fait la fierté de Chicago

, ces premières icones qui ont fait la fierté de Chicago Derrick Rose : l'éternel fils prodigue

: l'éternel fils prodigue Scottie Pippen : plus qu'un lieutenant, l'autre moitié de MJ

: plus qu'un lieutenant, l'autre moitié de MJ Allie Quigley , la plus grande shooteuse de Chicago

, la plus grande shooteuse de Chicago Eddy Curry , le destin tragique de celui qui aurait dû porter Chi-Town sur ses épaules

, le destin tragique de celui qui aurait dû porter Chi-Town sur ses épaules Jerry Krause , l'architecte mal aimé

, l'architecte mal aimé Ben Gordon au bord du gouffre

au bord du gouffre Toni Kukoc , le pionnier qui a contribué à révolutionner le jeu moderne

, le pionnier qui a contribué à révolutionner le jeu moderne Et aussi : Barack Obama, First Team, Hoop Dreams, Curtis Mayfield, Jacques Monclar, la saison 1995-96 des Bulls et bien d’autre sujets encore…

BASKETSESSION / REVERSE

LE PODCAST

Vous le savez peut-être déjà, mais nous avons lancé notre premier podcast depuis quelque temps. Chaque semaine, retrouvez les membres de notre rédaction pour décortiquer et analyser l'actualité, l'histoire et l'avenir du basket.

Notre podcast est disponible sur toutes les plateformes.

