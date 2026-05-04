Les dirigeants du Orlando Magic ont tranché. Selon Shams Charania, la franchise a décidé de se séparer de Jamahl Mosley après cinq saisons, dans la foulée d’une nouvelle élimination au premier tour des playoffs.

Orlando restait pourtant sur trois qualifications consécutives, mais sans jamais franchir ce cap.

Une série qui a tout fait basculer

Cette saison, le Magic a encore échoué au premier tour, battu en sept matches par les Detroit Pistons.

Une défaite d’autant plus marquante qu’Orlando menait 3-1 dans la série, avant de s’effondrer.

Ce scénario a renforcé la pression autour de Jamahl Mosley, déjà sur la sellette depuis plusieurs semaines.

Un discours qui ressemblait à un adieu

Quelques heures avant son renvoi, Jamahl Mosley avait tenu des propos qui résonnent maintenant différemment.

« Ça a été un parcours incroyable avec ces joueurs », expliquait-il juste après l’élimination. « Leur progression, leur communication, leur capacité à se responsabiliser… tout ça ne se voit pas toujours dans les résultats. »

Un message tourné vers le bilan et la progression du groupe, qui laissait déjà planer le doute sur son avenir.

Un projet qui n’a pas franchi un cap

Arrivé en 2021, Jamahl Mosley aura accompagné la reconstruction du Magic autour de Paolo Banchero, Franz Wagner et Jalen Suggs.

Mais malgré cette montée en puissance, Orlando n’a jamais réussi à réellement décoller. Et à passer le premier tour des playoffs.

Déjà des pistes pour la suite

Avant même cette décision, plusieurs noms circulaient pour lui succéder. Le profil de Dusty May, actuel coach de Michigan, est notamment apprécié en interne, d’après l’insider Marc Stein.

Selon plusieurs sources, le front office du Magic suit de près son évolution, même si sa disponibilité reste incertaine. Après le titre NCAA remporté face à UConn, il y a de fortes chances qu’il préfère poursuivre en universitaire.

Un été charnière pour Orlando

Avec ce changement, le Orlando Magic entre dans une nouvelle phase.

Après avoir posé les bases d’un projet compétitif, la franchise cherche désormais à franchir un cap en playoffs.