Moussa Balla Traoré : pépite de 11 ans… et déjà un buzz XXL

Encore une bonne pioche et/ou un futur buzz pour les madrilènes ? Le site officiel du Real Madrid présente officiellement Moussa Balla Traoré comme ailier-fort de l’Infantil A (l'équivalent de nos U13 en France) pour 2025-26. Sa date de naissance : le 24 octobre 2013. Il n'a donc pas encore 12 ans... L’intégration dans une académie de ce niveau, à cet âge, est en soi un signal fort de potentiel et de suivi structuré. Mais les débats font déjà rage sur les réseaux...

L’annonce a aussitôt circulé sur X/Instagram, portée par des comptes basket internationaux. Plusieurs posts reprennent la mention « né en 2013 » et montrent une image du profil du joueur (bras croisés dans le dos qui laisse ressortir des épaules solides) qui a alimenté le buzz autour de son physique précoce. Des médias espagnols grand public ont relayé la viralité de cette image, sans apporter d’éléments nouveaux au-delà de la fiche du club. Autrement dit : beaucoup de réactions, peu d’informations techniques additionnelles pour l’instant.

2 ANS DE MOINS QUE DABONE!!!

Rions ensemble !!! https://t.co/dHPgCHBJHN — French Prospect 🇫🇷👀 (@defaut_zero) September 20, 2025

Moussa Balla Traoré : potentiel difficile à évaluer

À ce jour, aucune séquence de match exploitable n’a été publiée par des sources fiables ; on ne dispose que d’annonces et de présentations. Il est donc impossible d’évaluer son style ou son niveau (poste exact en situation, mobilité, finition, tir, lecture) sans images de compétition.

La seule information solide est son inscription officielle en Infantil A au Real Madrid, qui atteste d’un potentiel suivi dans une structure d’élite, sans présager de ses qualités techniques actuelles.

La polémique sur l’âge, à manier avec prudence

Certaines publications sur les réseaux et quelques sites « actu/buzz » questionnent visuellement l’âge déclaré du joueur (2013). À ce jour, la seule référence officielle reste la fiche Real Madrid, qui confirme ses données personnelles.

En gros, on a une seule photo de Moussa Balla Traoré et une date de naissance. Point. Il n’existe pas, dans les sources consultées, d’élément probant contredisant ces informations. On peut donc mentionner l’existence du débat en ligne (classique quand un très jeune joueur affiche un "gabarit avancé" et une "musculature précoce"), tout en rappelant que les données du club font foi tant qu’aucun élément vérifié ne dit le contraire.

A suivre dès cette saison

Dans les mois à venir, on suivra surtout les premiers tournois U12/U13 de Moussa Balla Traoré et la place qu’il occupera réellement dans la rotation. On scrutera les éventuelles mises à jour du Real (rapports, extraits vidéo, communication du club) et, sur le terrain, tout indice d’élargissement de sa palette au-delà du cercle : qualité des lancers francs, premiers tirs à mi-distance en catch-and-shoot, lecture défensive et constance au rebond. Ces jalons diront vite si le buzz s’appuie sur une progression tangible.

Et puis, maintenant que le buzz est lancé, on espère surtout que le Real n’a pas laissé son stagiaire remplir la fiche de Moussa en se trompant de photo de profil... Promis, on garde le détecteur de fake allumé et on attend le terrain pour s’enflammer pour de bon.

