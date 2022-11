Moussa Diabaté s’est montré, l’heure de l’éclosion est arrivée

Depuis sa Draft en juin dernier, Moussa Diabaté n'était apparu qu'à deux reprises en NBA avec les Clippers : le 28 octobre contre OKC et deux jours plus tard face à New Orleans. Le rookie français avait passé, en tout et pour tout, 5 minutes sur le parquet, avant de vivre un mois en G-League.

Ty Lue a senti que le moment était venu de profiter de l'énergie de l'ancien joueur de Michigan. Sur le parquet de Portland, le coach de Los Angeles a décidé de lancer Moussa Diabaté en début de 4e quart-temps, alors que les Clippers étaient menés de 13 points. C'est simple : il n'est plus sorti jusqu'à la fin et a montré pourquoi la franchise a misé sur lui au 2 tour lors de la dernière Draft.

Le line-up Reggie Jackson (+17) - Norman Powell (+17) - Nicolas Batum (+22) - Robert Covington (+10) - Moussa Diabaté (+19) a fait un carnage et les Clippers l'ont emporté sur le fil, notamment grâce à un "Batman" clutch. Diabaté, de son côté a apporté 3 points, 4 rebonds, 1 interception, 1 contre et une envie démentielle de changer la dynamique de la rencontre.

Ce contre sur Anfernee Simons à 1:07 de la fin alors que le score était de 115-112 pour L.A. a été particulièrement précieux.

IT'S A BLOCK PARTY pic.twitter.com/hZkfhqxXz7 — LA Clippers (@LAClippers) November 30, 2022

C'est peut-être le quart-temps de l'éclosion pour Moussa Diabaté, dont on espère qu'il va rester dans la rotation de Ty Lue jusqu'à la fin de la saison. Outre l'expérience énorme que cela lui amènera, il a de vraies qualités à faire valoir dans un registre différent de celui des autres intérieurs californiens.

Avant que la saison ne démarre, Ty Lue avait déclaré que l'énergie de Diabaté était "contagieuse" et qu'il pouvait apporter "une grande capacité à switcher défensivement".

"Moussa est le joueur qui a le plus progressé depuis le training camp avec son activité sur les rebonds offensifs et sur la compréhension du jeu NBA", avait expliqué Lue avant le coup d'envoi du match à Portland.

C'est l'une des particularité de Ty Lue en tant que coach : il n'hésitera jamais à faire jouer le type le plus chaud du moment. On a donc de bonnes chances de voir Moussa Diabaté avoir de nouvelles chances de briller dans les jours et les semaines qui viennent.

CQFR : Doncic surclasse Curry, Batum clutch