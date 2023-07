Moussa Diabaté prolonge aux Clippers, en two-way contract

Moussa Diabaté, agent libre cet été, poursuit l’aventure en NBA. Le Français de 21 ans, sélectionné en 43e position de la draft 2022, a accepté de prolonger aux Clippers. Il a signé un nouveau two-way contract avec la franchise californienne, selon Michael Scotto de HoopsHype.

L’intérieur a disputé 22 matches en NBA la saison dernière, dont un en tant que titulaire, pour une moyenne de 2,7 points en 8,9 minutes par rencontre. Il a montré de belles choses sur le parquet, dont deux matches au-dessus de la barre des 10 points et un dunk mémorable sur Jack White face aux Nuggets. Parallèlement, en G League, il a impressionné avec des moyennes de 15,9 points et 12,4 rebonds sur ses 18 matches.

Le natif de Paris dispose de qualités physiques évidentes (2,11 m pour 95 kg), qui en font un potentiel intrigant pour Los Angeles. Sa belle progression cette année laissait présager un nouveau contrat dans la ligue nord-américaine. Tyronn Lue, le coach de l’équipe, a plusieurs fois loué son « énergie contagieuse », ainsi que sa capacité à switcher défensivement.

Comme l’année dernière, Moussa Diabaté aura sans doute peu d’occasions de se montrer avec les Clippers. Principalement utilisé au poste de pivot, il passera derrière les vétérans comme Ivica Zubac et Mason Plumlee dans la rotation blindée de l’équipe. Se faire une place à l’aile, où l’équipe compte déjà sur Kawhi Leonard, Paul George et son compatriote Nicolas Batum, entre autres, semble encore plus difficile.

