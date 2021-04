MVP, ROY : Un fan a inventé une machine pour prédire les trophées et c’est solide !

Un passionné de basket qui se débrouille plutôt bien en coding a trouvé une formule pour prédire qui sera élu pour chaque trophée (MVP, DPOY, etc.) cette saison. Un calcul complexe qu’il n’a pas détaillé mais qui nécessitait d’inclure des tonnes de statistiques. On vous met ici le lien et on passe directement aux résultats.

MVP

1. Nikola Jokic

2. Giannis Antetokounmpo

3. Joel Embiid

ROY

1. LaMelo Ball

2. Anthony Edwards

3. Tyrese Haliburton

DPOY

1. Rudy Gobert

2. Giannis Antetokounmpo

3. Clint Capela

6th Man

1. Jordan Clarkson

2. Montrezl Harrell

3. Shake Milton

MIP

1. Nikola Jokic

2. Michael Porter Jr

3. Stephen Curry

Pas sûr que les journalistes qui votent aillent exactement dans le même sens mais les prédictions de la machine seront certainement proches de la réalité. C’est d’ailleurs intéressant parce que selon son code, LeBron James aurait été nommé MVP en 2011 et 2017 mais pas en 2020 par exemple. Sa formule permet de checker tous les trophées depuis la saison 79-80. Allez jetez un œil.

