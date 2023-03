Cette saison, nous assistons peut-être à la course au MVP la plus serrée de l’histoire de la NBA. Entre Joel Embiid et Nikola Jokic qui bataillent pour la première place, Giannis Antetokounmpo en embuscade et de nombreux joueurs qui auraient fait des candidats crédibles en temps normal, on ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, les sondages réguliers d’ESPN auprès des votants nous permettent d’y voir un peu plus clair sur l’issue de ce marathon épuisant.

Le dernier vote de la saison, organisé par Tim Bontemps entre lundi et mercredi, a vu Embiid prendre la tête du classement. Il dépasse désormais Jokic de deux petits points.

La star des Sixers a obtenu 790 points, contre 788 pour celle des Nuggets. C’est cependant Nikola Jokic qui a récolté le plus de voix pour la première place, avec 42, contre 40 pour Joel Embiid. La différence s’est donc jouée sur les votes pour la deuxième place. Giannis Antetokounmpo complète le podium avec 612 points et 18 votes en première position.

Le fossé qui sépare ce trio de tête du reste est gigantesque. Jayson Tatum, avec 292 points, est celui qui s’en approche le plus. L’ailier des Celtics a obtenu 90 % des votes pour la quatrième place, à laquelle il semble clairement destiné à la fin de la saison.

Un autre écart considérable le tient éloigné de la suite du classement. Luka Doncic, le prochain sur la liste, ne cumule que 37 points. Shai Gilgeous-Alexander (32 points), Domantas Sabonis (20 points) et Donovan Mitchell (15 points) pourront éventuellement concourir pour le top 5 eux aussi.

La décision finale attendra donc les dernières heures de la saison régulière. « Ce ne sont peut-être pas mes réponses finales », a notamment expliqué un votant, qui n’est définitivement pas le seul dans ce cas. C’est à se demander si Jason Kidd n’a pas raison de réclamer à la NBA de nommer deux MVP ex æquo.

