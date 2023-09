Myles Turner l’annonce : il sera All-Star cette saison

Myles Turner est sacrément chaud pendant cette intersaison et les fans des Pacers vont espérer qu'il le soit aussi sur le terrain. Après avoir annoncé qu'il visait une entrée dans le club des 50-40-90 (pour les pourcentages d'adresse globale, à 3 points et sur la ligne), le voilà qui fait une annonce plutôt intéressante en ce qui concerne ses ambitions personnelles. Lors de son passage dans "Run Your Race", l'intérieur d'Indiana a évoqué la perspective de voir le All-Star Game 2024 à Indianapolis et le fait qu'il est certain d'y participer.

"C'est excitant d'avoir le All-Star Game ici cette année. Vous allez m'y voir, d'ailleurs. Vous l'aurez entendu ici en premier. En tout cas, Indianapolis mérite ça. C'est dur quand tu es dans le Midwest et que tu es peu diffusé à la télé. On a envie d'être une équipe qui gagne pour motiver les gens à plus nous suivre. On doit être une bonne équipe".

La saison dernière, Myles Tuner tournait à 18 points, 7.5 rebonds et 2.3 contres de moyenne, à 37.3% à 3 points. Ses prétentions ne sont pas utopiques, surtout si les Pacers confirment les promesses de la saison passée. Avant que Tyrese Haliburton ne se blesse, Indiana était l'une des très bonnes surprises de la première partie de saison.

