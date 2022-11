Myles Turner : les Clippers prêts à le piquer aux Lakers ?

Myles Turner avait lui même laissé entendre qu'il serait une bonne recrue pour les Lakers il y a quelques jours. Rob Pelinka n'a pas l'air plus pressé que ça de passer à l'action malgré le démarrage catastrophique de son équipe et il pourrait voir l'une de ses cibles lui filer sous le nez et rejoindre... le voisin.

D'après Eric Pincus de Bleacher Report, les Los Angeles Clippers ont ciblé Myles Turner pour un trade et réfléchissent à la possibilité de le faire venir avant la deadline de février. On a un peu l'impression que le pauvre Turner est sur le trading block depuis 3 ans, mais le départ semble plus proche que jamais au vu des enjeux que l'on sait dans la course au tanking.

Les Indiana Pacers ont fait un début de saison de bonne facture, dans le sillage de Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ET Turner, qui tourne à 17.9 points et 8.7 rebonds de moyenne, ses deux meilleures marques en NBA pour le moment, mais aussi à 3.1 contres par match.

Reste à savoir ce que peuvent proposer les Clippers pour pousser les Pacers à leur céder Myles Turner. Pour rappel, il est en fin de contrat au terme de la saison et Indiana ne leur perdra évidemment pas sans la moindre contrepartie. Un deal impliquera probablement un grand nombre de futurs tours de Draft pour aider la franchise à se constituer un trésor de guerre.

