On sait que les dirigeants et les coaches peuvent être mis à l'amende s'ils draguent trop ouvertement un joueur qui ne leur appartient pas. C'est la fameuse sanction qui tombe en cas de "tampering". En revanche, un joueur en activité semble pouvoir parler librement de son possible trade vers une équipe en particulier. Myles Turner, invité du podcast d'Adrian Wojnarowski sur ESPN, n'a pas franchement esquivé la question du journaliste sur la rumeur d'un trade aux Los Angeles Lakers.

"C'est une question intrigante. Personnellement, si je regarde le business, le paysage de la ligue, je me dis qu'il faut penser au futur, et on sait que les picks ont de la valeur. J'arrive à la fin de mon contrat et il faut être sûr de pouvoir récupérer des atouts en contrepartie. A la place des Lakers, je regarderais très sérieusement ce deal vu leur situation. Je sais que ce que je peux apporter : mon leadership, ma capacité à contrer des tirs, mon shoot à 3 points et le fait que je peux réussir des actions sur le terrain. Donc à leur place, je regarderais très attentivement. Est-ce que j'appuierais sur la détente et ferais le trade ? Je suis payé pour shooter, ce n'est pas moi qui prend les décisions, donc je ne peux pas répondre à ça".

Traduction : Myles Turner pense que les Lakers ont tout intérêt à se départir des deux futurs picks et de Russell Westbrook, si cela peut leur permettre de récupérer Buddy Hield et lui-même. On verra si Rob Pelinka, qui n'a pas validé ce package il y a quelques semaines, est influencé par les propos de l'intérieur des Pacers et par le bilan (1-5) de son équipe depuis le début de la saison.

Should the Lakers give up the two picks? Full audio of Pacers center Myles Turner on The Woj Pod: https://t.co/yP00bwvnMZ pic.twitter.com/GZvSg9BLyp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2022

Les Lakers fixés sur deux shooteurs à 40%, dont Scary Terry ?