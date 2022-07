Après le trade de Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves, Myles Turner risque de susciter de nombreux intérêts. Désormais considéré comme le meilleur intérieur potentiellement disponible, le pivot ne devrait pas s'éterniser aux Indiana Pacers.

Car on le sait, la franchise d'Indianapolis, en reconstruction, ne compte plus sur le joueur de 26 ans. Et après le départ de Malcolm Brogdon aux Boston Celtics, le natif de Bedford s'impose comme le candidat le plus sérieux à un trade.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Pacers se trouvent en discussions avec plusieurs équipes pour un échange de Turner. Les négociations sont d'ailleurs avancées avec une volonté de tourner la page.

Et il faudra surveiller avec attention les prochains mouvements à Indiana. Car pour plusieurs observateurs, les Pacers pourraient bien s'immiscer dans un plus gros deal... peut-être même celui concernant Kevin Durant.

Pas pour récupérer l'ailier des Brooklyn Nets, mais pour obtenir des atouts lors d'une opération à plusieurs équipes. De son côté, Myles Turner espère avoir une chance dans un environnement compétitif.

Les Phoenix Suns peuvent représenter une piste afin de remplacer Deandre Ayton. Mais le dossier KD risque de mettre cette option en stand-by...

