Quatre équipes sur Myles Turner, Caris LeVert aussi suivi de près

Les Indiana Pacers ont préparé les soldes du début d’année en avance. Dès le mois de décembre, la franchise aurait ouvert la porte à un départ de plusieurs de ses joueurs majeurs. Tous, sauf Malcolm Brogdon, dont la signature d’une prolongation le rend intransférable en raison d’une clause dans le contrat. Même Domantas Sabonis semblait un temps sur le marché. Désormais, les offres seraient surtout centrées sur Myles Turner et Caris LeVert.

Selon The Athletic, de nombreuses équipes resteraient sur les rangs. Le pivot intéresserait quatre franchises : les New York Knicks, les Los Angeles Lakers, les Dallas Mavericks et les Charlotte Hornets. Myles Turner tourne à 12,9 points, 51% aux tirs, 35% à trois-points, 7,2 rebonds et 2,9 blocks cette saison. C’est d’ailleurs surtout sa capacité à protéger le cercle qui pourrait séduire. Notamment à Dallas ou New York.

LeVert est pisté par les Cleveland Cavaliers. La franchise de l’Ohio a perdu Ricky Rubio et Collin Sexton pour l’ensemble de la saison et elle chercherait donc à renforcer son backcourt histoire d’essayer d’accrocher les playoffs pour la première fois depuis 2018. LeVert est le troisième meilleur marqueur des Pacers avec 17,8 points mais aussi 4 passes décisives.

Les Pacers réclameront probablement des picks en échange de leurs titulaires.

Ca va péter chez les Pacers : Sabonis, Turner et LeVert bientôt tradés ?