Nate Robinson annonce qu’il n’a « plus longtemps à vivre » sans une greffe de rein

Terrible nouvelle venant de Nate Robinson. L’ancien joueur NBA – 11 saisons, multiple vainqueur du concours de dunks – s’est exprimé auprès du Daily Mail sur son état de santé. Il explique qu’il « n’a plus longtemps à vivre sans un nouveau rein. » Voilà quatre ans qu’il cherche un donneur pour une greffe qui pourrait être la seule solution pour lui sauver la vie. L’homme de 39 ans a annoncé en 2022 qu’il souffrait d’une insuffisance rénale. Depuis, il vit sous dialyse, un traitement qui nettoie notamment le sang.

« Il y a des gens dont le corp rejette la dialyse. J’ai de la chance que ce ne soit pas mon cas et que je puisse continuer à vivre. Sans la dialyse, je ne survivrais pas plus d’une semaine ou deux. Donc c’est sérieux, je ne peux pas me permettre de manquer un traitement. Ça prend quatre heures, trois fois par semaine », confie l’intéressé.

Drafté en 2005, Nate Robinson s’est affirmé comme l’un des chouchous du public partout où il est passé, des New York Knicks aux Chicago Bulls en passant par plusieurs autres franchises. Sa taille (1,75 m), ses dunks spectaculaires et son caractère en ont fait un joueur très populaire dans la ligue.

On imagine que sa prise de parole a pour but de sensibiliser et de maximiser ses chances de trouver un donneur compatible. C’est évidemment tout ce que l’on lui souhaite.