Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Celtics : 118-121, après prolongation

Raptors @ Wolves : 126-128

Sixers @ Blazers : 105-95

Nets @ Suns : 112-117

- Ce n'est que de la saison régulière, mais ce succès des Celtics contre les Warriors a un petit goût de victoire psychologique pour Boston. Après 4 défaites de suite contre Golden State, Jayson Tatum et ses coéquipiers se sont imposés au TD Garden dans un match serré et de haut niveau. Il a fallu passer par la prolongation, mais les C's ont montré pourquoi ils étaient la meilleure équipe NBA cette saison, en affichant des qualités mentales pour empêcher les Californiens de festoyer à Boston une nouvelle fois.

Jaylen Brown (16 pts) a arraché la prolongation sur un shoot à 3 points à 19 secondes de la fin, puis c'est Al Horford (20 pts, 10 rbds, 3 blks) qui a rentré le tir le plus important de l'overtime, là aussi à 3 points, pour parapher le succès (121-118) dans ce remake des Finales 2022. Tatum a été fidèle à lui-même (34 pts), tout en se permettant d'égaler son record de rebonds en NBA (19).

Les Warriors, toujours autant en difficulté pour gagner à l'extérieur (5-18), ont tout de même montré de bonnes choses sous l'impulsion de Stephen Curry (29 pts), Klay Thompson et Jordan Poole (24 pts tous les deux).

Le shoot le plus spectaculaire de la nuit en NBA nous vient quand même de Stephen Curry, auteur d'un shoot du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps. Un grand malade...

STEPH AT THE BUZZER FROM HALF-COURT 🤯 WARRIORS LEAD AT THE HALF ON TNT pic.twitter.com/optksxdfib — NBA (@NBA) January 20, 2023

- Les Wolves ont arraché une victoire précieuse contre Toronto, après avoir compté 14 points de retard à mi-chemin dans le 4e quart-temps. Toronto a complètement craqué et été muet en attaque en fin de match, avec 7 points marqués sur les 10 dernières minutes de jeu... Privé de Rudy Gobert, Minnesota a trouvé les ressources pour passer un cap défensivement.

D'Angelo Russell a inscrit 16 de ses 25 points dans le 4e quart-temps, avec l'aide d'Anthony Edwards (23 pts) et Kyle Anderson (20 pts). C'est la 7e victoire en 10 matches pour les Wolves, qui frappent à la porte du top 6 et de la qualification directe pour le 1er tour.

Pour le positif chez les Raptors, Scottie Barnes (29 pts) a signé sa meilleure performance offensive de la saison.

- Le 4 à la suite pour les Sixers ! Philadelphie est allé l'emporter à Portland, décidément sur une pente très glissante. Joel Embiid (32 pts) a sonné la charge et en dehors d'une tentative de comeback en fin de partie de la part des Blazers, les hommes de Doc Rivers n'ont pas tremblé pour surfer sur leur bonne dynamique à l'Est. Ils sont deuxièmes à égalité avec Milwaukee et creusent petit à petit le trou avec Brooklyn.

- Les Nets, justement, ne s'en sortent pas sans Kevin Durant. Brooklyn a concédé une 4e défaite consécutive sur le parquet de Phoenix, malgré les 30 points de Kyrie Irving et un dernier quart-temps nettement plus consistant. Les Suns, qui jouent pourtant toujours sans Devin Booker et Chris Paul, ont largement dominé la rencontre, avec un tandem Mikal Bridges (28 pts) - Deandre Ayton (24 pts, 14 rbds) particulièrement tranchant. Ils se sont tout de même fait peur en dilapidant presque totalement le matelas de 24 points d'avance qu'ils s'étaient construit. Cam Johnson a finalement plié l'affaire sur la ligne.

Kyrie a inscrit 21 de ses 30 points dans le 4e quart-temps et n'est pas passé si loin d'une remontée phénoménale.