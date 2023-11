Premiers qualifiés, équipes éliminées : Le point du la NBA Cup

Les soirées NBA Cup sont reconnaissables aux parquets très colorés choisis par la ligue pour la toute première édition de son tournoi "In-Season." La formule fonctionne plutôt bien pour l'instant, même si les règles des classements ne sont pas forcément maîtrisées de tous. Justement, c'est le moment de faire un point sur les rankings. Pour rappel, les premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale et une "wild card" (meilleur deuxième) sera retenue pour chaque Conférence afin d'avoir 8 équipes.

Est, Groupe A

Les Indiana Pacers sont assurés d'être qualifiés et ils ont gagné leur quatrième match de poule la nuit dernière. Ils terminent donc la première phase invaincus, en étant largement en tête devant les Cleveland Cavaliers, les Philadelphia Sixers, les Atlanta Hawks et les Detroit Pistons.

Tyrese Haliburton : « On veut gagner la NBA Cup »

Est, Groupe B

C'est encore très serré mais les Milwaukee Bucks ont pris une option sur la qualification en l'emportant contre les Washington Wizards (déjà éliminés) hier soir. Ils sont à 3-0 et sont talonnés par les New York Knicks et le Miami Heat, qui comptent chacun 2 victoires et 1 défaites. Les Floridiens affronteront justement les Bucks lors de la dernière journée tandis que les Knicks défieront les Charlotte Hornets.

Est, Groupe C

C'est serré en tête mais le Orlando Magic est en bonne position. La franchise a disputé ses 4 matches et elle en a gagné 3, dont celui de la nuit dernière contre les Boston Celtics. Le Magic est +22 de différentiel et sera assuré d'être qualifié si les Toronto Raptors - déjà éliminés - battent les Brooklyn Nets lors du dernier match.

Ouest, Groupe A

Les Los Angeles Lakers ont gagné leurs quatre matches et ils sont qualifiés pour les quarts. Les Phoenix Suns sont fortement pressentis pour finir meilleur deuxième à l'Ouest puisqu'ils ont gagné 3 rencontres sur 4 et affichent un différentiel de +34. Le Utah Jazz, les Portland Trail Blazers et les Memphis Grizzlies sont éliminés.

Ouest, Groupe B

Les New Orleans Pelicans ont pris la tête du groupe en battant les Los Angeles Clippers. Mais ils sont encore sous la menace des Houston Rockets. Seule l'une de ces deux équipes sera qualifiée. En effet, vu que les Rockets ont battu les Pelicans, ils auraient l'avantage en cas d'égalité. Ils jouent leur dernier match contre les Dallas Mavericks, éliminés au même titre que les Denver Nuggets ou les Clippers. Si Houston et New Orleans terminent avec 3 victoires et 1 défaites, les Texans iraient donc en quart. Avec leur différentiel de +33, les Pelicans resteraient derrière les Suns dans la course au meilleur deuxième.

Ouest, Groupe C

Il y a un manège à 3 entre les Sacramento Kings, les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves. Mais Sacramento est quand même bien parti avec 3 victoires en 3 matches et +29 de différentiel.