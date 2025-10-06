NBA Europe, ça avance : date de lancement, format, nombre d’équipes

La NBA Europe se précise : cible 2027–28, format FIBA 40mn, 16 équipes dont 12 permanentes + 4 qualifiées, et des marchés majeurs (Paris, Londres, Berlin) en ligne de mire.

Le projet NBA Europe n’est plus une rumeur fumeuse, il entre dans sa phase “concrète”. Derniers signaux forts : des précisions sur le calendrier (cible 2026-27 ou 2027-28), une ossature sportive calquée sur les règles FIBA et une taille de ligue qui s’affine. Le patron de la zone Europe/Moyen-Orient, George Aivazoglou, a remis une pièce dans la machine, tandis qu’Adam Silver joue cartes sur table : l’hypothèse d’une compétition européenne opérée par la NBA, en partenariat avec la FIBA, est bel et bien sur la table.

Ce que l’on sait (ou peut raisonnablement attendre)

Côté timing, ESPN a posé un jalon clair : lancement au plus tôt en 2027, éventuellement 2028 si le montage contractuel et les arènes ne sont pas bouclés. Le commissaire Adam Silver a confirmé que la ligue avance “prudemment”, mais avance.

Côté format, l’option discutée avec la FIBA ressemble à une ligue à 16 équipes, avec 12 clubs “permanents” et 4 qualifiés chaque saison (wildcards/qualifs), le tout joué sous règlement FIBA (40 minutes). L’idée : un championnat à franchise fixes (sans relégation), plus lisible pour les investisseurs, mais laissant une porte sportive à des entrants chaque année.

Côté marchés, les conversations s’orientent vers de grandes capitales et places fortes déjà habituées aux matchs NBA : Londres, Paris, Berlin, Madrid/Barcelone, Istanbul… Le patron Europe de la NBA a d’ailleurs expliqué récemment s’inspirer des modèles du foot (clubs-marques, stades premium, narration continentale) pour créer une compétition “européenne” attractive dès le jour 1.

Les raisons et les obstacles

Ce que la NBA y gagne :

un produit premium vendable aux diffuseurs/plateformes sur tous les fuseaux

un pipeline direct vers les grandes marques football (propriétaires multi-clubs déjà sondés, type PSG/City Football Group)

une cohérence sportive via la FIBA (règles unifiées, calendrier international mieux articulé)

Ce qui coince encore :

la coexistence avec l’Euroleague (droits, clubs sous licence, conflits d’agenda)

la logistique (voyages, enchaînements, fenêtres FIBA)

le cadre juridique pays par pays (subventions, fiscalité, droit du travail). Silver juge toutefois “très faisable” l’idée de croiser, à terme, des équipes NBA et européennes dans des formats officiels (jusqu’à évoquer un croisement en playoffs). La porte est ouverte, à condition que la compétitivité soit au rendez-vous et que le calendrier suive.

À quoi pourrait ressembler une saison-type

Le scénario discuté (et encore non finalisé) ressemblerait à ceci : une saison régulière NBA Europe compacte (40 minutes, semaines concentrées, trames télé claires), des déplacements en hubs pour limiter la fatigue, une post-saison à la sauce NBA (séries de playoffs), avec la possibilité, à moyen terme, de matches “inter-compétitions” (showcases officiels, puis crossover plus engageant si la parité sportive se vérifie).

La NBA teste déjà l’appétit du marché avec des matches de saison régulière en Europe en 2026, 2027 et 2028 (Berlin, Londres, Manchester, Paris), un warm-up grandeur nature pour les diffuseurs et les villes candidates.

Et maintenant ?

La prochaine étape est politique et contractuelle : verrouiller les clubs-pilotes, sécuriser les arènes et coordonner avec la FIBA. Plusieurs échéances publiques (forums, sommets médias) sont d’ailleurs utilisées par la NBA pour acculturer le public à l’idée - et préparer la pompe commerciale. Sur le fond, le projet ne vise pas à “délocaliser” la NBA, mais à dupliquer son standard sur le Vieux Continent, avec ses codes (production TV, storytelling, partenariats) et un cadre sportif lisible pour le fan européen.

En clair, ce n’est plus un fantasme. La NBA Europe dispose d’un cadre, d’un calendrier plausible et d’alliés (FIBA, villes, gouvernements) pour tenter le grand saut d’ici 2027–2028. Reste à aplanir la cohabitation avec l’Euroleague et à choisir les 12 “clubs-colonnes” qui donneront d’emblée de la crédibilité à la ligue. Le compte à rebours, lui, a déjà commencé.

