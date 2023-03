La NBA s’inspire du tennis et adopte la technologie Hawk-Eye

La NBA est souvent en avance, mais elle a aussi parfois besoin de suivre les autres. Toujours en quête d’innovation, la ligue nord-américaine a décidé d’adopter la technologie Hawk-Eye à partir de la saison 2023-2024. Ce système, essentiellement utilisé au tennis, devrait permettre d’améliorer l’arbitrage.

Les amateurs de la petite balle jaune sont déjà très familiers avec cet outil, qui permet aux arbitres de déterminer si la balle était hors limite ou non. Dans le basket, cette assistance vidéo devrait faciliter la vie aux officiels en cas de faute, de goaltending ou de sortie.

La technologie Hawk-Eye devrait faire gagner un temps considérable sur certaines interventions des arbitres, en les automatisant et en limitant donc les replays. Fini les pauses de cinq minutes pendant lesquelles les mêmes ralentis passent en boucle. Les décisions devraient être plus précises et plus rapides.

La NBA n’est pas seule à suivre la tendance. Le football, entre autres sports, s’y met aussi progressivement. La Premier League a par exemple intégré le système il y a quelques années. Celui-ci a également servi à l’Euro 2016 ou lors de la dernière Coupe du Monde.

La ligue a par ailleurs décidé de faire appel à une entreprise pour créer des statistiques en lien avec cette technologie. Une nouvelle qui devrait satisfaire les amoureux des chiffres.

