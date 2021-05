Luka Doncic : une sale chute et des inquiétudes

Luka Doncic a probablement réalisé l'un des pires matches de sa carrière en NBA. Avec seulement 12 points (à 4/16 aux tirs), le meneur a été impuissant lors de la défaite des Dallas Mavericks contre les Memphis Grizzlies (106-133).

Un revers problématique pour les Texans, qui sont toujours à la lutte avec les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Lakers pour éviter un play-in. Et dans ce sprint final, le Slovène représente une vraie source d'inquiétude.

Car juste avant la mi-temps de ce match, l'ancien du Real Madrid a été victime d'une grosse chute. Et très clairement, le prodige de 22 ans a été diminué en raison de douleurs au dos.

En back-to-back avec un match programmé contre les New Orleans Pelicans, les Mavs n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Déjà privé de Kristaps Porzingis, Dallas croise les doigts pour pouvoir compter sur un Doncic en forme sur cette fin de saison régulière.

Here's a look at Luka Doncic fall over the advertising board on the baseline.

Hit the ground hard but nice to hear the Memphis crowd cheer when he got up. pic.twitter.com/KRCbwLuzWM

— Nick Angstadt (@NickVanExit) May 12, 2021