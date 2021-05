Si un immense attaquant et grand défenseur comme Kevin Durant est impressionné par son jeu offensif, il n'y a plus de doute : Luka Doncic est un très grand.

Jeudi dernier, les Dallas Mavericks ont battu les Brooklyn Nets. Avec 24 pts, 8 pds et 10 rbds, Luka Doncic a réalisé un bon match. Ce n'était néanmoins clairement pas son meilleur. Il a notamment tiré à 7/22 et perdu 6 ballons. Mais il n’avait de toute façon pas besoin d'une de ses sorties hors-norme pour impressionner Kevin Durant, déjà très fan.

Dans son podcast ETC, celui qui est peut-être le joueur le plus fort de la ligue quand il est en pleine forme s’est ainsi exprimé sur la difficulté à défendre sur Luka Doncic. Et visiblement, Kevin Durant est assez fan du jeu inhabituel du Slovène :

« Comme il est tout simplement smooth, il voit les choses avant qu’elles ne se passent, il peut imposer chaque passe qu’il veut. Il vous fait sauter en l’air, parce que tout le monde le presse il va obtenir la faute sur une action, boum du coup vous le serrez un peu moins et il arrive dans la raquette et va faire une feinte, vous sautez, et il vous remet un puma fake parce qu’il joue si lentement, et il prend un fade away sur un pied, vous savez, son tempo est tellement incroyable pour moi. Et c’est un faux lent aussi. Il va vous passer rapidement pour aller au layup, puis il va ralentir, c’est comme ça qu’il obtient plein de fautes aussi. Parce qu’il va agir comme s’il n’avait aucune qualité athlétique. Et il peut vous passer, il a un corps balèze donc il va vous faire penser qu’il ne peut pas vous passer. Et il ralentit, vous le chassez pour revenir sur lui, et il va ralentir et il va mettre un layup avec le and one, donc vous devez être parfait avec ce gars. »

Un très beau compliment. Surtout que KD s’y connaît autant en attaque qu’en défense. Le fait que Luka Doncic l’impressionne est donc d’autant plus… impressionnant.

Alors bien sûr, on n’avait pas besoin de Kevin Durant pour s’apercevoir que la star des Dallas Mavericks est dans la catégorie des joueurs spéciaux. Avec 28,4 pts, 8,1 rbds et 8,7 pds, il a placé quasi à lui seul son équipe à la 5ème place de la conférence Ouest. Et ce, même s’il a un gros vécu professionnel, alors qu’il n’est que dans sa troisième année en NBA. Mais quand même, c’est un nouveau témoignage et une nouvelle preuve du niveau exceptionnel de celui qui, aux yeux des standards d’âge de la ligue, n’est encore qu’un gamin.

