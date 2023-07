La NBA approuve la règle anti-flopping pour la saison 2023-2024

L’expérimentation en Summer League a rapidement porté ses fruits. La NBA a annoncé ce mercredi que deux nouvelles seront mises en place lors de la saison 2023-2024, afin de sanctionner les flops et d’accorder un second challenge aux coaches.

La première règle vise à limiter le « flopping », qui sera désormais puni d’un lancer franc. Tout joueur qui tentera de simuler une faute sera sanctionné d’une faute technique non sportive. Contrairement aux fautes techniques habituellement sifflées, celles-ci ne pourront pas conduire à une expulsion. L’équipe adverse aura droit à un lancer franc, tiré par le joueur de son choix.

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à la rentrée pour une période d’essai d’un an. Bien qu’elle ait été testée en Summer League, où la NBA a décidé de la mettre à l’essai avant de prendre une décision, elle n’a été appliquée que très rarement, faute d’occasions.

La deuxième règle confère un second challenge à un coach s’il réussit le premier. L’idée est d’encourager les tacticiens à utiliser cette mécanique plus souvent, plutôt que de tenter leur chance uniquement en fin de match, lorsque les coups de sifflet ont le plus de poids. Le deuxième challenge utilisera cependant un temps mort, même s’il est réussi.

Ces deux nouvelles règles ont été approuvées à l’unanimité par le Comité de compétition de la NBA, composé de joueurs, de coaches, de dirigeants, de propriétaires et d’arbitres. Elles ont ensuite été adoptées par le comité dirigeant cette semaine. Ces changements devraient avoir un impact significatif sur le jeu à partir de l’année prochaine.

