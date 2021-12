Top-30 : Les meilleurs punchlines NBA des rappeurs français

Rap et balle orange vont souvent de pairs. Les artistes français raffolent aussi de NBA et ils le mettent en avant dans leur son. Compilation classée.

30. Benash sur « Les meilleurs »

« J’suis un rocket dans la raquette, j’te casse les reins comme James Harden »

Le son n’est pas dingue mais Benash ouvre donc les hostilités tout en puissance.

29. Gradur sur « Bigo »

« Quelques embrouilles, quelques disques d'or / Barbu comme Harden, je suis ailier-fort »

OK, on sait que les positions sont de plus en plus floues en NBA. Mais James Harden, ailier-fort, c’est vraiment du « small ball » que l’on a encore jamais vu quand même. C’est quoi cette idée de vouloir l’envoyer constamment dans la peinture ? Sur le même son, il envoie une punchline sur Steph Curry.

« J'ai envie de les fourrer comme un curé / Shoot au buzzer, hein, comme Curry »

28. Benash sur « Curry »

Les dédicaces à Stephen Curry sont vraiment nombreuses dans le rap français. On va s’en empiler quelques unes en commençant avec Benash, qui lui a carrément consacré un morceau.

« Stephen Curry dans l'barillet, hey / Stephen Curry dans l'barillet, Stephen Curry / Stephen Curry dans l'barillet, hey / Stephen Curry dans l'barillet, Golden State »

On n’a pas dit qu’on démarrait fort, hein.

27. Sneazzy sur « Amaru »

« La casserole dans la cuisine c'est pas pour faire du riz / J'suis Steph Curry dans le money time »

Si c’était un vrai, il aurait appelé le morceau « Amara » pour le dédicacer à Amara Sy. Mais bon, Sneazzy, vrai, vous avez capté.

26. Damso sur « B. #QuedusaalVie »

« Genius League dans l'écurie / Points d'suspension, Stephen Curry »

On n’a rien compris à la punchline mais qui comprend Damso à part les 45 fous furieux sur Twitter qui jurent que le mec est un génie philosophique ?

25. Doums sur « City Lights »

« Hey, j'crois en Dieu pas aux likes, j'me branle sur ces hackers / Comme Giroud rien qu'tu lack, j'suis LeBron, j'suis les Lakers »

Fallait bien une petite réf à LeBron.

24. Sidi Sid sur « NTM »

« Préparer l'futur, on s'y atèle / Rap supersonique comme Seattle »

On valide. Rendez-nous les Sonics, bordel.

23. Alpha Wann sur « Le tour »

« Dans le pochon, tout est vert comme chez les Boston Celtics »

Simple et efficace.

22. Damso sur « H Gova »

« Y a que chez ton mac qu'impossible est la mission / Y a qu'à Détroit que j'aurais besoin de piston »

Les Pistons ont beau être nazes depuis des années, ils sont quand même cités assez souvent par nos rappeurs. Allez comprendre.

21. Freeze Corléone sur « Dans les buissons »

« Portée infinie comme PG-13 »

Un petit S/O à Paul George parmi les nombreuses références de Freeze Corléone à la NBA. Le « portée infinie » étant d’ailleurs un badge sur NBA 2K. On ne serait pas du tout étonné que le rappeur de Pantin saigne le jeu. Mais, franchement, le plus important, ce n’est pas ça. C’est que le son est en featuring avec le VRAI King, le Roi Heenok. Mon médaillon touche à mon pénis, t’entends ?

20. Ninho sur « Vrai de vrai »

« Trois Points swish, comme Shaquille O'Neal »

Heu ???

19. Ninho sur « Champions »

On peut se foutre de la gueule de Ninho mais le rappeur du 91 (personne représente Nemours dans le 7-7, faut pas déconner) a pris de la bouteille en matière de basket depuis « Vrai de vrai » sur M.I.L.S 2.0. Il est quand même le seul rappeur en activité à avoir fait un featuring avec un joueur NBA. Même si la participation de Serge Ibaka se limite lyricalement à « Keba, Keba, Keba. »

18. Orelsan sur « Casseurs Flowters Infinity »

« Swish, stepback à la Doncic / galant, j'lui paye le Heetch »

C’est quand même plus crédible qu’un swish de Shaq.

17. Booba sur « Ridin’ »

« Rail de CC sur ma euq-zer, j'suis MJ, 23, at the buzzer / Hollywood money, Warner Brothers, j'pèse des millions motherfucker »

MJ au buzzer, encore plus fort que Zizou dans les arrêts de jeu.

16. Booba sur « Salside »

« Tu suces pour un "Ouloulou", tu quittes le bando / On t'a jamais vu, comme la go à Columbo/ Nique ta grand-mère d'côté d'ta mère avec la bite à Mutombo / La bite'zer à Mutombo, Muto-Mutombo, ouloulou, ouloulou »

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’entre cette punchline et celle d’avant, Booba aime bien parler à la fois de basket et de sa bite.