La NBA songe à changer certaines règles, enfin la fin du cirque aux lancers ?

La NBA a un problème avec ses arbitres. Ce n’est pas une manière de se plaindre et de faire des hommes au sifflet les boucs-émissaires ou les responsables de tous les maux. Mais c’est un fait : le système actuel pose trop de soucis. Et ça tombe bien, parce que la ligue compte se pencher sur une partie des dysfonctionnements. Shams Charania annonce que les propriétaires seront bientôt concertés au sujet d’éventuels changements à venir. Il évoque donc d’abord les challenges accordés aux coaches.

Sources: NBA Competition Committee is considering potential modifications for 2021-22, such as evaluating whether to recommend to Board of Gov. to modify Coach’s Challenge by either awarding second challenge if successful or ensuring teams keep timeout in successful challenge. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2021

Un deuxième challenge… pourquoi pas mais ça signifierait encore plus d’arrêt du jeu. Pas sûr que ce soit la meilleure solution. En revanche, l’autre changement prévu nous intéresse beaucoup plus : la NBA va se concentrer sur les attaquants qui provoquent des fautes en se jetant constamment sur les défenseurs.

Sources said the NBA Competition Committee is also evaluating playing rules and interpretation of rules regarding unnatural shooting motions in connection with perimeter jump-shots and on-ball screens, and the principle of verticality. https://t.co/5t45oLmYXj — Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2021

Actuellement, les matches ressemblent parfois à des concours de lancers avec des stars qui profitent du moindre contact pour s’inventer soudainement une position de tirs et se retrouver sur la ligne. Trae Young et James Harden excellent dans ce domaine mais ils ne sont pas les seuls. Un peu plus de naturel ferait beaucoup de bien au jeu, et donc au spectacle. Car n’oublions pas que le but reste de vendre et les audiences sont en baisse…