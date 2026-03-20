Petit retour sur les premiers matches du 1er tour du Tournoi NCAA 2026.

Le premier jour de la March Madness 2026 n’a pas déçu : du chaos, des surprises et déjà une pluie de brackets détruits. Comme chaque année, le tournoi NCAA rappelle dès ses premières heures qu’aucune hiérarchie n’est vraiment fiable en mars.

Le symbole de cette folie ? L’énorme upset signé High Point (n°12), tombeur de Wisconsin (n°5) 77-75 au terme d’un final irrespirable. Un premier choc qui a immédiatement lancé la vague de surprises.

Car les têtes de série ont souffert. VCU (n°11) a éliminé North Carolina 80-77 après prolongation, tandis que Texas A&M (n°10) a pris le dessus sur Saint Mary’s 58-56 dans un match très défensif. Résultat immédiat : des brackets déjà en miettes après seulement quelques heures de compétition.

Dans un autre registre, BYU pourtant porté par une énorme performance d’AJ Dybantsa, a aussi quitté le Tournoi. Le prospect star a explosé avec 35 points, signant l’une des plus grosses prestations offensives pour un freshman au 1er tour, mais son équipe n’a pas survécu face à Texas (79-71).

Du côté des favoris, Duke (n°1) a connu un scénario en deux temps face à Siena (n°16). Malmenés en première mi-temps, les Blue Devils ont ensuite haussé le ton pour s’imposer 71-65, grâce notamment à un Cameron Boozer très solide (22 points, 13 rebonds).

Parmi les matchs les plus serrés, TCU (n°9) a pris le meilleur sur Ohio State (n°8) 66-64 au buzzer, tandis que Vanderbilt a dominé McNeese 73-58, signant sa première victoire dans le tournoi depuis 2012.

Entre performances individuelles marquantes, upsets en série et fins de match étouffantes, cette première journée a posé les bases d’un tournoi déjà imprévisible. Et si une chose est sûre : la March Madness 2026 est déjà lancée.