La première salve de matches du Sweet Sixteen du Tournoi NCAA 2026 est passée, voici les résultats.

La première nuit du Sweet Sixteen a tenu ses promesses, avec quatre billets pour l’Elite Eight distribués à Purdue, Illinois, Arizona et Iowa.

Le finish le plus fou revient à Purdue, qui a arraché sa qualification contre Texas (79-77) grâce à une claquette à 0.7 seconde du buzzer de Trey Kaufman-Renn après une dernière pénétration de Braden Smith.

TREY KAUFMAN-RENN WINS IT! PURDUE IS MOVING ON! pic.twitter.com/8Bsd4uxvtj — CBS Sports (@CBSSports) March 27, 2026

Illinois, de son côté, a signé l’une des grosses perf’ de la soirée en sortant Houston (65-55), en étouffant complètement l’attaque des Cougars dans un match très dur et très défensif.

Arizona n’a pas tremblé face à Arkansas (109-88) et a imposé sa loi avec une énorme démonstration collective et 23 pts du probable lottery pick Brayden Burries, malgré le nouveau carton du prospect NBA des Razorbacks Darius Acuff Jr, auteur de 28 points.

Enfin, dans le duel 100% Big Ten, Iowa a fini par prendre le dessus sur Nebraska (77-71) pour retrouver l’Elite Eight au terme d’une rencontre serrée, marquée par une fin de match complètement brouillonne côté Cornhuskers et 20 points de Bennett Stirtz.

Les rencontres de la nuit prochaine : Duke (1) - St John's (5), Michigan (1) - Alabama (4), UConn (2) - Michigan State (3), Iowa State (2) - Tennessee (6)