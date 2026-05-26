New York en Finales NBA, les Cavs humiliés

Les Knicks ne sont plus qu’à quatre victoires du titre NBA. Vingt-six ans après leur dernière apparition en Finales, les New-Yorkais ont écrasé les Cavaliers dans le Game 4 des Finales de conférence Est (130-93) pour conclure un sweep aussi inattendu qu’impressionnant.

Cleveland, qui rêvait de retrouver les Finales NBA, n’a jamais vraiment existé dans cette rencontre à sens unique, symbole d’une série où New York a constamment semblé plus dur, plus discipliné et plus serein dans les moments importants.

Comme souvent dans cette série, les Knicks ont frappé fort collectivement. Karl-Anthony Towns a compilé 19 points et 14 rebonds avec son impact habituel dans la raquette, OG Anunoby a ajouté 17 points, tandis que Landry Shamet a apporté 16 unités précieuses en sortie de banc avec plusieurs tirs qui ont définitivement cassé l’élan des Cavs. Jalen Brunson et Mikal Bridges ont terminé avec 15 points chacun, mais le meneur de New York n’avait pas besoin d’en faire davantage tant l’écart s’est rapidement creusé.

Jalen Brunson MVP

Brunson a quand même été récompensé de son immense série. Celui qui avait lancé le hold-up du Game 1 avec son énorme quatrième quart-temps a été élu MVP des Finales de conférence Est à l’unanimité. Une consécration logique pour le leader d’une équipe qui semble avoir trouvé le parfait équilibre entre talent, dureté et confiance. Les Knicks ont imposé leur rythme des deux côtés du terrain pendant quasiment toute la série.

« La confiance que l'organisation m'accorde est incroyable », a déclaré Brunson après la rencontre. « C'est quelque chose que je ne tiens pas pour acquis. C'est une chance que peu de gens ont. C'est un honneur d'être ici, dans cette ville, avec mes coéquipiers. Ces gars-là sont là pour moi. »

Le scénario du match a rapidement tourné à la démonstration. Les Knicks ont pris feu offensivement pendant que Cleveland s’effondrait des deux côtés du terrain, incapable de ralentir les extérieurs new-yorkais ou de contenir l’agressivité adverse près du cercle.

Jalen Brunson MVP des finales à l’Est

Mike Brown a même pu sortir ses titulaires à presque huit minutes de la fin avec 35 points d’avance, sous les chants de “Knicks in four!” descendus des tribunes de la Rocket Arena, largement envahies par les fans new-yorkais. Spike Lee, Tracy Morgan, Timothée Chalamet et Kylie Jenner avaient eux aussi fait le déplacement pour assister à ce moment historique.

« C'est une équipe », a déclaré un Spike Lee intenable au bord du terrain, avant de citer les anciens joueurs des Knicks - Willis Reed, Bill Bradley, Dave DeBusschere, Walt Frazier, Dick Barnett, entre autres -, la dernière génération à avoir remporté un titre. « 1973, c'est loin (du dernier titre des Knicks). On est passés tout près », a ajouté le réalisateur et fan n°1 des Knicks. « Il faut rendre hommage à Leon Rose. Des décisions intelligentes. »

Avec 11 victoires consécutives en playoffs, New York continue d’écrire l’une des plus belles campagnes de son histoire récente. Les Knicks attendent désormais de connaître leur adversaire en Finales NBA : le Thunder ou les Spurs, qui sont à égalité 2-2 dans la finale de conférence Ouest.