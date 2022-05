Russell, Mitchell, Brunson… Quel meneur pour les Knicks la saison prochaine ?

Les New York Knicks, qui cherchent à renforcer leur backcourt cet été, visent Donovan Mitchell, Jalen Brunson et peut-être D’Angelo Russell.

Après une saison décevante, qui s'est soldée par un bilan de 37-45 et une 11e place à l’Est, les Knicks cherchent à remanier leur effectif cet été. La priorité de New York pour l’intersaison serait de renforcer son backcourt, d’après Jake Fischer du Bleacher Report. Pour cela, la franchise cible plusieurs extérieurs, dont pourrait faire partie D’Angelo Russell.

Donovan Mitchell aux Knicks : un fantasme plus qu’une réelle possibilité

Depuis déjà longtemps, les rumeurs mentionnent un potentiel intérêt mutuel entre Donovan Mitchell et les Knicks. L’arrière du Jazz aurait d’ailleurs une place de choix sur le tableau de chasse de la franchise. Toutefois, un transfert de "Spida" vers la grosse pomme cet été paraît peu probable.

Dans un premier temps, il faudrait d’abord que Mitchell exprime son envie de quitter Utah. Sous contrat jusqu’en 2026, il lui sera difficile de forcer son trade. D’autant plus s’il vise une destination en particulier.

Dans un second temps, il faudrait également que l’offre des Knicks arrive à séduire le Jazz. D’autres équipes seraient intéressées par le triple All-Star s’il venait à être disponible. Et en l’occurrence, certaines d’entre elles devraient pouvoir proposer un package plus attractif que celui de New York. L’exemple du Heat, qui pourrait notamment mettre Tyler Herro et des tours de draft sur la table, est sans doute le plus parlant.

Jalen Brunson, dossier complexe

À Dallas, Jalen Brunson a également attiré l’attention de la franchise. Le meneur, jusqu’ici payé moins de 2 millions par an, a explosé cette saison et s’attend à une grosse augmentation de salaire à la free agency. Cependant, même si les Knicks sont prêts à mettre le prix, il n’est pas dit que Brunson acceptera de quitter Dallas pour autant.

En effet, les Mavericks seraient disposés à s’aligner sur les demandes du joueur. "On peut le payer plus cher que n’importe qui d’autre", a rappelé Mark Cuban, le propriétaire des Mavs, en confiance. "Je pense qu’il veut rester, et c’est le plus important." Alors qu’elle vient de disputer les finales de conférence, l’équipe est en parfaite position pour re-signer son meneur.

Toutefois, New York a toujours une carte à jouer. La franchise peut proposer à Brunson un poste de titulaire indiscutable et le rôle de principal porteur de balle. Si rester le lieutenant de Luka Doncic ne lui convient pas, cet argument pourrait bien faire pencher la balance de l’autre côté.

Alec Burks et Nerlens Noel, déjà sur la ligne des transferts à la trade deadline, devraient d’ailleurs faire les frais de ce recrutement. En effet, le front office doit dégager le cap space nécessaire à la signature d’un contrat que l’on attend autour des 20 millions de dollars par saison. Mais Leon Rose et ses exécutifs auraient sans doute tort de se contenter de cette piste, qui semble tout de même s’être refroidie.

D’Angelo Russell, le plan de secours des Knicks ?

Mentionné dans les rumeurs de transfert depuis la fin de l’exercice, D’Angelo Russell pourrait bien être la troisième cible des Knicks. Les équipes rivales considèrent en tout cas ce transfert comme une éventualité, toujours d’après le Bleacher Report.

Après une saison régulière plutôt correcte, Russell a beaucoup déçu en playoffs. Malgré ses 6,7 passes par match, ses 2,8 ballons perdus et 12 points de moyennes à 33,3% au tir ont poussé son coach Chris Finch à le mettre sur le banc dans le Game 6 face aux Grizzlies. Les Minnesota Timberwolves envisageraient donc de s’en séparer cet été, en dépit de sa proximité avec Karl-Anthony Towns.

La franchise new-yorkaise vient pour sa part de recruter Gersson Rosas, ancien président des Wolves, dans son front office. Rosas avait justement tenté de signer "DLo" à la free agency en 2019, avant de transférer Andrew Wiggins aux Warriors pour le récupérer. Cette fois encore, il pourrait encourager son équipe à se positionner sur le dossier.

All-Star avec les Brooklyn Nets en 2018-2019, il se pourrait que l’air de la Big Apple remette D’Angelo Russell sur pieds. Toutefois, leur récent échec avec Kemba Walker ne rassure pas sur la capacité des Knicks à tirer le meilleur de leurs playmakers. La contrepartie, pour absorber sa dernière année de contrat à 31 millions de dollars, reste également à déterminer.

Quoiqu’il en soit, il faut encore attendre une intersaison mouvementée de la part des Knicks. Que ce soit Mitchell, Brunson, Russell ou un autre, l’équipe entend bien trouver un nouveau porteur de balle pour retrouver les playoffs l’année prochaine.

Donovan Mitchell, le Jazz déjà agacé par l'attitude des Knicks…