Knicks : Luca Vildoza, star de Liga ACB, débarque pour les playoffs !

Les New York Knicks ont recruté le meneur argentin Luca Vildoza, qui débarque en provenance de Baskonia, en Espagne.

Les New York Knicks se cherchaient un meneur titulaire depuis plusieurs mois. Ils ont notamment raté Lonzo Ball le soir de la deadline. Mais à l’approche des playoffs, pour lesquels elle est qualifiée pour la première fois depuis 2013, la franchise de Manhattan s’est peut-être trouvé le joueur qui lui manquait. En allant piocher… en Espagne ! En effet, ESPN rapporte qu’un accord de principe a été conclu entre les dirigeants et Luca Vildoza.

L’Argentin de 25 ans va donc quitter Baskonia, club espagnol de Liga ACB qu’il a mené au titre l’an passé, tout en raflant le trophée de MVP des finales. C’est donc une belle recrue en perspective pour les Knicks. Un joueur d’expérience susceptible de les aider dès maintenant. Enfin du moins quand il aura traversé l’Atlantique, une fois que les processus d’immigration, la visite médicale et le protocole sanitaire seront passés.

Le joueur se serait engagé pour quatre ans, avec un contrat de 13,5 millions de dollars à la clé. Mais le deal ne serait pas garanti. Ce qui signifie que les Knicks vont pouvoir l’observer sur la fin de saison mais aussi les Jeux Olympiques avant de prendre la décision de le conserver ou non.

Luca Vildoza est le deuxième joueur argentin à faire le transfert de l’Espagne à la NBA en pleine saison après son compatriote Gabriel Deck, passé du Real Madrid au Thunder. Il va renforcer une rotation où Derrick Rose et Immanuel Quickley sont excellents en sortie de banc. New York occupe actuellement la quatrième place à l’Est avec 37 victoires et 29 défaites.

Dix ans après son titre de MVP, Derrick Rose n’est pas mort et il pète le feu