Sans Kevin Durant et Kyrie Irving, les Brooklyn Nets ont perdu face aux San Antonio Spurs (98-106) la nuit dernière. Une défaite qui n'inquiète cependant pas Nic Claxton. Car contrairement à l'an dernier, l'équipe peut trouver des solutions selon l'intérieur.

En effet, devant les médias, le jeune talent de 23 ans a réalisé un aveu sur l'exercice 2021-2022 chaotique de sa franchise. En cherchant bien ses mots, Claxton a parlé d'un "environnement toxique" en interne à Brooklyn l'an dernier.

"Bon, l'an dernier c'était... comme un environnement toxique. Nous ne savions pas si tout le monde voulait vraiment être ici à un moment. Cette année, il n'y a aucune division entre les mecs sur le parquet. Nous allons trouver des solutions.Nous devons trouver le moyen de jouer ensemble, même sans KD ou Kyrie sur le terrain. On doit tester des combinaisons différentes. Mais nous allons trouver des solutions", a assuré Nic Claxton.

Une référence à James Harden ? Probablement. On le sait, l'arrière ne voulait plus jouer à Brooklyn et a obtenu son trade aux Philadelphia Sixers. Les propos de Nic Claxton peuvent aussi faire référence à Durant et Irving. Mais on voit mal le pivot s'attaquer à ses leaders actuels.

Par contre, on peut penser que les deux stars, avec toutes les péripéties connues par Irving (refus du vaccin contre le Covid-19, mise à l'écart, présence à temps partiel, polémiques) et Durant (crise avec Steve Nash, demande de trade), n'ont pas aidé à l'ambiance globale dans le vestiaire en 2021-2022.

Heureusement pour Brooklyn, la dynamique est effectivement bien plus positive depuis la nomination du coach Jacque Vaughn.

