Patty Mills a senti un vrai changement chez les Nets

Les Brooklyn Nets s'imposent comme l'équipe la plus en forme de la NBA. Sur une série (en cours) de 10 victoires consécutives, Patty Mills et ses partenaires ont réalisé une superbe remontée à la 2ème place de la Conférence Est. Après un début de saison raté, cette formation a enfin mis la machine en route.

Sans surprise, ce renouveau intervient après le départ de Steve Nash, remplacé par Jacque Vaughn. Sans révolutionner le basket pratiqué par cette franchise, ce changement a changé la dynamique en interne. On le sait, certains cadres - coucou Kevin Durant - voulaient la tête du Canadien.

Mais de son côté, Mills a surtout senti un tournant dans l'approche collective des rencontres.

"Pourquoi l'équipe joue si bien en ce moment ? Car elle a désormais la capacité de se rassembler sur le terrain et en dehors, on voit et ressent la confiance de chacun. Que ce soit en défense, en partageant le ballon, en réalisant des actions importants ou des tirs importants.

On commence à le voir, l'équipe est soudée et on peut compter les uns sur les autres. C'est l'essentiel pour être la dernière équipe debout", a prévenu Patty Mills face aux médias.