Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Bucks : 122-130

Nets @ Spurs : 98-106

Blazers @ Nuggets : 113-122

Sixers @ Clippers : 120-110

- Denver a repris seul les commandes de l'Ouest en attendant le prochain match des bouillants Grizzlies. Pour cela, il a fallu venir à bout de Portland et survivre aux 44 points de Damian Lillard. Quand on a Nikola Jokic dans ses rangs, c'est plus simple de ne pas prendre l'eau contre un joueur aussi chaud. Le Joker a répondu présent dans ce duel de franchise players, en signant son 13e triple-double de la saison avec une nouvelle performance offensive totalement effarante : 36 points à 13/14, 12 rebonds et 10 passes.

Just another unreal night for Nikola Jokic. 36 PTS

12 REB

10 AST

13-14 FGM

9-10 FTM@nuggets W pic.twitter.com/unmXEyDUuZ — NBA (@NBA) January 18, 2023

Les Nuggets sont à 13-0 lorsque Jokic finit en triple-double, preuve que le Serbe fait ça par nécessité plus que par envie de briller statistiquement...

En l'absence de Michael Malone, entré en protocole Covid, Denver était coaché par David Adelman, le fils du vénérable Rick Adelman.

- Toujours pas de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, mais un Jrue Holiday saignant ! Les Bucks ont disposé de Toronto, grâce notamment aux 37 points de leur meneur, aux 25 points de Grayson Allen et à leur adresse redoutable à 3 points (49% à 19/39). Les Raptors ont pourtant pu compter sur Fred VanVleet, que l'on croirait piqué par les récentes rumeurs de trade.

Les 39 points de "FVV" n'ont pas suffi dans cette partie assez tendue, lors de laquelle Brook Lopez a été expulsé après une altercation avec Gary Trent dans le 4e quart-temps.

- C'est une bonne chose que Milwaukee ait gagné, puisque les Sixers continuent de mettre la pression derrière eux. Malgré la présence de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers se sont inclinés à domicile face à Philadelphie et Joel Embiid. Le Camerounais (41 pts) a fait des misères à la défense californienne, jamais vraiment en mesure de limiter son impact et de l'empêcher d'aller sur la ligne.

Les Sixers n'ont pas plus tremblé que ça malgré le match plus que discret de James Harden (6 pts) et ont creusé l'écart dans le 4e quart-temps, notamment grâce à l'apport de Tyrese Maxey (22 pts) en sortie de banc et de Tobias Harris (20 pts).

Nicolas Batum a joué 20 minutes pour 8 points, 1 passe et 1 contre. Il s'agit de la 8e défaite en 10 matches pour les Clippers, particulièrement insipides en ce moment.

- Brooklyn ne peut pas se permettre de perdre des matches face à des adversaires à sa portée comme San Antonio. Les Nets, qui jouaient sans Kevin Durant, ni Kyrie Irving, absent de dernière minute à cause d'une douleur au mollet, ont pris de plein fouet le record en NBA de Keldon Johnson (36 pts, 11 rbds). Les Spurs restaient sur 5 défaites de suite et ont profité des hésitations adverses pour s'offrir un succès de prestige.

Le triple-double de Ben Simmons (10 pts, 11 pds, 10 rbds, 4 stls), son adresse sur la ligne (2/2, youhou !) et son activité n'ont pas été suffisants. Brooklyn est désormais 4e, à égalité avec le 5e Cleveland. Attention à la glissade en l'absence de KD...