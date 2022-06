Nic Claxton aux Rockets pour remplacer Christian Wood ?

Avec une intersaison chargée et un effectif très couteux, les Brooklyn Nets pourraient laisser partir Nic Claxton cet été. Les Houston Rockets seraient notamment sur le dossier.

Avec l’un des effectifs les plus couteux de la NBA, les Brooklyn Nets ne sont pas certains de pouvoir garder tous leurs agents libres. De nombreux joueurs seront en mesure de partir cet été, dont Blake Griffin, LaMarcus Aldridge et Andre Drummond. Si re-signer Bruce Brown semble être la priorité du front office, Nic Claxton pourrait bien faire ses valises pendant l’intersaison. Une situation qui pourrait faire le plus grand bonheur des Houston Rockets.

Le pivot a disputé 19 rencontres en tant que titulaire cette saison. Sur celles-ci, il a affiché des moyennes de 10,8 points et 5,6 rebonds en 23 minutes, à 64,5% au tir. Athlétique, mobile, Claxton est une pièce importante de l’effectif des Nets. Pourtant, ils pourraient le laisser s’en aller dans les mois à venir.

Agent libre restreint, son équipe sera en capacité de matcher toutes les offres qui pourraient lui être faites. Mais compte tenu de sa situation salariale, il y a peu de chance que Brooklyn retienne Claxton si on lui propose une dizaine de millions de dollars, d’après Jonathan Feigan de la Houston Chronicle. C’est justement ce que certaines franchises, comme Houston, devraient mettre sur la table.

En effet, après avoir transféré Christian Wood aux Mavericks, les Rockets espèrent reconstruire leur secteur intérieur pendant l’intersaison. Ils envisagent d’ailleurs de conserver Boban Marjanovic pour cela. Nic Claxton, qui vient de souffler ses 23 bougies, apparaît comme une meilleure alternative. Ils pourraient donc lui proposer leur mid-level exception de 10,5 millions de dollars cet été. Encore jeune, il a toujours du potentiel et s’inscrit parfaitement dans le projet sportif de la franchise.

On ne sait pas encore jusqu’où sont prêts à aller les Nets, dont la priorité est de re-signer Bruce Brown, sur ce dossier. À la trade deadline, ils avaient inclus leur pivot dans des discussions de transfert, notamment avec les Raptors — qui pourraient également lui faire une offre. Il sera toutefois difficile de remplacer Claxton à Brooklyn, qui devra sans doute se pencher sur divers profils, moins chers. Isaiah Hartenstein, qui a montré de bonnes choses aux Clippers, pourrait être une piste.

Que ce soit les Rockets ou une autre équipe, il faut en tout cas s’attendre à ce que Nic Claxton soit un joueur courtisé cet été.

