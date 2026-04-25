Nickeil Alexander-Walker sacré MIP, les cousins canadiens à la fête

Nickeil Alexander-Walker n’est plus seulement « le cousin de Shai ». Le Canadien des Hawks vient d’être élu Most Improved Player 2026, une récompense qui valide une saison de bascule totale. Arrivé à Atlanta après un rôle plus limité à Minnesota, l’arrière a changé de dimension : 20,8 points, 3,7 passes, 3,4 rebonds, 46 % au tir et près de 40 % à 3-points. Surtout, il est devenu une vraie option offensive, capable de créer, de sanctionner et de peser tous les soirs.

La concurrence était pourtant solide. Deni Avdija, All-Star pour la première fois avec Portland, a réalisé une saison énorme comme créateur principal. Jalen Duren, lui aussi All-Star, a confirmé son ascension à Detroit avec un impact intérieur majeur. Mais l’écart entre le Nickeil Alexander-Walker de l’an dernier et celui de cette saison était trop spectaculaire pour être ignoré.

Cette victoire prolonge aussi la belle histoire canadienne du moment. Car dans la famille Alexander, les trophées commencent à s’empiler. Shai Gilgeous-Alexander, cousin de Nickeil, est déjà MVP en titre et figure encore parmi les favoris pour conserver sa couronne dans quelques jours.

Le Canada a donc de quoi savourer : un MIP à Atlanta et peut-être bientôt un deuxième MVP consécutif à Oklahoma City. Les cousins sont à la fête.