Nicolas Batum reste aux Clippers… et pour deux ans de plus !

Pas de retraite pour Nicolas Batum. En tout cas, pas tout de suite. Free Agent mais pressenti pour rester aux Los Angeles Clippers, où il occupe un rôle important dans le groupe tout en étant un joueur fiable sur le terrain, le vétéran s'est effectivement engagé pour deux années de plus avec la franchise californienne. Un deal annoncé par Shams Charania. Le montant serait supérieur à 11 millions de dollars et la deuxième saison serait en option. Les Clippers auront la charge de décider s'ils veulent conserver le Français jusqu'en 2027.

Batum a pris part à 78 rencontres l'an passé et il tournait à 4 points par match et 43% à trois-points. Il est toujours à même d'apporter de la défense, de l'adresse, du liant et de l'extérieur sur une dizaine de minutes. Il en passait même quasiment 25 sur le parquet en moyenne lors des playoffs, avec un premier tour perdu en 7 manches par les Clippers.