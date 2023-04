Nicolas Batum démonte la mauvaise image de Russell Westbrook

Sous les couleurs des Los Angeles Clippers, Russell Westbrook a retrouvé des couleurs. Après des débuts compliqués, le meneur a réussi à trouver sa place dans le collectif californien. Et en interne, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a toujours pu compter sur le soutien de ses partenaires, à l'image de Paul George ou encore de Nicolas Batum.

Pourtant, après ses galères aux Lakers, l'image du vétéran de 34 ans était sérieusement écornée. Mais sportivement et aussi dans la vie quotidienne, Westbrook a séduit son monde aux Clippers. Et lors du podcast "I Got Next Podcast", Batum a démonté la mauvaise réputation de son coéquipier.

"Je ne suis pas choqué (par sa réussite, ndlr). Quand ils m'ont demandé : "qu'est-ce que tu penses de cette possibilité (de le recruter, ndlr) ?". C'est à peu près ce que j'imaginais. Est-ce qu'il va prendre des tirs et perdre des ballons ? Oui, comme tous les meneurs de jeu de cette ligue ! Quand on parle de Westbrook, on a l'impression que tous les autres joueurs de la NBA sont parfaits. Qu'ils ne ratent jamais de tirs, qu'ils tournent à 95% à trois points et perdent 0,2 ballon par match. Nous devons cesser de nous concentrer sur ses aspects négatifs. Je comprends le contexte. Cela n'a pas fonctionné dans sa dernière situation. C'est normal. Que ce soit de sa faute ou celle de son équipe, je ne sais pas. Et je m'en fiche. C'est arrivé, c'est fini. Il est passé à autre chose. Maintenant, il se trouve avec nous. Et il se débrouille bien. Oui. Il peut connaître des mauvaises périodes avec des ballons perdus. Oui, mais il y a beaucoup plus de périodes où il fait beaucoup plus de bonnes choses pour nous, aussi. Et je me concentre sur cela", a insisté Nicolas Batum.

Dans un environnement plus positif, Russell Westbrook a retrouvé de l'impact. A lui de confirmer sur la durée et surtout lors des Playoffs. Mais à l'image de cette sortie de Nicolas Batum, il peut se sentir soutenu.

