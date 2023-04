Russell Westbrook : « Que du respect pour KD, aucun beef »

La série entre les Phoenix Suns et les Los Angeles Clippers s’annonce explosive pour tout un tas de raisons. Deux des meilleures équipes de la Conférence Ouest, et sans doute même deux candidats au titre tout court, se retrouvent dès le premier tour. Ça va être beau et intense. Mais au-delà de tous les aspects qui rendent le duel si particulier, il y aura forcément une forme, même lointaine, de match dans le match entre Kevin Durant et Russell Westbrook.

Les deux anciennes superstars du Oklahoma City Thunder ont joué ensemble pendant huit ans, bataillant en playoffs jusqu’aux finales NBA en 2012. Ils ont connu des grands moments de leur carrière en étant coéquipiers. Jusqu’à leur séparation en 2016, quand KD a rejoint les Golden State Warriors quelques semaines après avoir été éliminés par Stephen Curry et compagnie. Une manœuvre qui a forcément laissé un goût amer dans la bouche de Westbrook. Mais c’était il y a sept ans maintenant. Un torrent a coulé sous les ponts. Les deux joueurs ont changé d’équipe à plusieurs reprises depuis.

« C’est une bonne histoire à raconter pour les médias mais il n’y a pas d’embrouille entre nous. Je n’ai que du respect pour KD et pour sa carrière. Je suis heureux de le voir revenir de blessure. Il n’y a aucune embrouille », confie le meneur des Los Angeles Clippers.

C’est vrai que c’est une narration à exploiter mais les deux joueurs ont de toute façon déjà montré qu’ils étaient passés à autre choses depuis un moment maintenant. En revanche, ce qui fait très plaisir, c’est de voir à quel point Russell Westbrook a l’air joyeux. Une question comme celle là aurait pu le pousser dans ses retranchements et l’inciter à répondre en restant sur la défensive il y a peu. Pas en ce moment. Il est souriant et se prête volontiers à l’exercice. Et ça, ça fait vraiment plaisir.

